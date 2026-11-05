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中鋼最新12月盤價連三漲、每公噸調高300元 鋼市正能量穩中帶堅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼最新12月盤價連三漲，每公噸調高300元，鋼市正能量穩中帶堅。圖／業者提供
中鋼最新12月盤價連三漲，每公噸調高300元，鋼市正能量穩中帶堅。圖／業者提供

中鋼（2002）5日開出12月盤價，大宗底材熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅與電鍍鋅鋼捲每公噸漲300元，這也是中鋼盤價連續三個月上漲，熱軋累計漲幅1,800元，維持鋼市正能量，中下游鋼廠存貨價值得到提升，有利年底結帳財報表現。

上市鋼廠主管說，龍頭廠中鋼積極表態力挺鋼價，「漲價總比跌價好」，維護市場交易信心，進一步銜接新年度到來。

中鋼12月新盤價從熱、冷軋到電鍍鋅、熱浸鍍鋅每公噸都漲300元、約當10美元，單軋廠燁輝、裕鐵、高興昌、盛餘，及主力裁剪廠新光鋼等，有望同步調高內外銷報價，但是當前市況冷熱有別，各鋼廠接單是否順利。仍需依下游客戶實際終端需求而定。

中鋼表示，國際總體經濟表現穩定，全球經濟維持溫和擴張，科技產業成長有助緩和地緣衝突衝擊，歐美央行維持利率不變，有助支撐耐久財消費。國際貨幣基金（IMF）將2026年全球經濟成長率預測上修0.1個百分點至3.1%，預估2027年升至3.4%。人工智慧發展帶動台灣出口與投資成長，主計總處公布今年前三季經濟成長率達14.22%，惟傳統產業需求復甦仍不均衡。

國際鋼市方面，鐵礦砂與冶金煤價格分別於每公噸90美元及265美元附近盤整，煉鋼成本仍處相對高檔。美國現貨供應偏緊，熱軋流通行情突破每公噸1,450美元，創近四年半新高；歐盟進口供應受貿易措施限制，熱軋行情維持高檔，鋼廠積極爭取調高明年汽車用鋼長約價格。

中國大陸前3季粗鋼產量年減2.9%，減產與基建政策有助支撐鋼價，但需求復甦仍待觀察。日本東京製鐵11月盤價每公噸調漲3,000日圓（約19美元）；越南和發鋼廠最新熱軋盤價以越南盾計價持平，美元折算價格每公噸約上漲5美元；台灣流通行情持穩，全球鋼價呈穩中有升態勢。

中鋼指出，考量部分國際市場鋼價走強，下游外銷接單持續升溫，新台幣匯率趨貶亦有助帶動國產鋼材採購需求，為反映市場行情，同時穩定供應鏈購料成本以擴大接單，12月盤小幅調漲，維持鋼市正能量穩定向前。

中鋼 能量 裕鐵 鋼價

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