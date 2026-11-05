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昶瑞香港秋燈展秀創新實力！三技術升級吸引國際買家關注 拓全球商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞於香港國際秋季燈飾展展示多款創新設計新品。圖／公司提供
昶瑞於香港國際秋季燈飾展展示多款創新設計新品。圖／公司提供

昶瑞機電（7642）持續深化全球吊扇市場布局，近期於香港國際秋季燈飾展展示多款創新設計新品，聚焦外觀設計創新、獨家單火線牆控技術，以及導入高效能磁鐵強化馬達動力與風量表現等三大技術亮點，展現公司在DC直流吊扇領域的研發與製造實力。

昶瑞指出，此次展覽吸引來自韓國、法國、杜拜及以色列等市場的國際買家關注，對昶瑞新品設計與技術應用展現濃厚興趣，為公司開拓新市場及深化國際合作帶來潛在商機。

在智慧控制方面，昶瑞表示，持續發揮自主研發優勢，展示已完成開發的獨家單火線牆控技術。此項技術可在符合安裝條件的既有線路環境下，減少額外配線需求，透過牆面控制器實現吊扇多項功能操作，提升安裝便利性與使用體驗。

除智慧控制外，昶瑞亦持續深化馬達核心技術研發，將多年累積的無刷馬達設計能力，結合無人機動力模組開發經驗，進一步應用於DC吊扇產品升級。近期昶瑞也已取得六角發射器的專利，除了在吊扇本體的設計創新外，發射器的外型在這次的展覽中也吸引買家的關注。

昶瑞表示，面對全球吊扇市場競爭與消費需求變化，公司將持續以創新設計、智慧控制及高效能馬達技術作為產品升級的核心方向，透過自主研發及製造整合能力，提升產品差異化與國際市場競爭力。

展望未來，昶瑞已完成美國子公司的設立，公司表示，未來將在美國直接服務客戶與貼近市場需求。子公司昶在股份有限公司也將以「FORMO」的自有品牌持續搶攻台灣市場，並將積極評估亞洲、歐洲及中東等地區的合作機會。透過新產品開發、技術創新及國際客戶交流，逐步擴大市場布局為公司中長期營運發展挹注新的成長動能。

香港 燈飾 杜拜

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