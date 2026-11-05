信義房屋20年造林承諾落地台東 在地團隊從4人成長至近20人

2024年信義房屋啟動20年造林專案，造林合作夥伴為「保證責任台東縣惠美原住民造林勞動合作社」，在地團隊已從4人成長至近20人。

「保證責任台東縣惠美原住民造林勞動合作社」負責人陳寵吉表示，團隊原本只有4人，因為創造在地就業機會，兩年多來逐步增加到將近20人，讓居民在實際工作中累積造林與撫育技術。

林保署統計，媒合平台推動三年來，累計促成60件專案、串聯50家企業，今年單年度媒合35件專案、31家企業，創下新高。信義房屋是2024年平台首年響應企業之一，當年與林保署簽訂20年合作契約，在台東推動造林、後續撫育及生物多樣性監測。

這項合作起於林保署台東分署引介，由具造林經驗的惠美合作社負責整地、新植、刈草及補植，生態調查與監測則由在地冠昇生態顧問團隊執行。專案自2024年啟動，目前進入第3個年度，兩處造林區相距約2公里，合計造林2.14公頃。

陳寵吉指出，造林區位於海拔880至1,100公尺的山區，平緩地形有限，人在山上作業相當辛苦。其中一處造林區於2025年底完成種植，共種下杜英與青剛櫟1,764棵，沒想到約一個月後，杜英便遭野生動物啃食。所幸在林保署台東分署提供苗木協助下，團隊補植700棵黃連木及30棵杜英，補植改以黃連木為主，讓造林工作得以持續推進。

另一處造林區自2024年起造林，共種植861棵，包括紅檜100棵、肖楠761棵。陳寵吉表示，這批苗木目前的生長狀態非常好。同一個專案裡，一處林地長勢良好，一處遇上動物啃食，正是造林現場的真實樣貌。

信義房屋表示，從整地、新植到補植、除草與撫育，每個階段的工作都會成為下一階段的基礎。20年對企業是一段長時間，對森林成長而言卻仍屬早期階段，造林成果需要時間累積，也仰賴持續投入才能延續。未來將持續與在地夥伴合作，以每一年的實際行動陪伴林地成長，實踐「該做的事，說到做到」。