全家攜手智生活搶攻物流商機 社區成包裹寄取新據點

全家（5903）啟動第三次超商物流革命，將物流服務從便利商店延伸至住宅社區。全家總經理薛東都5日宣布，攜手智慧社區服務平台智生活推出「社區取」，首波串接全台逾萬個社區，讓消費者不必走出社區，就能在住家管理室寄取包裹，未來更計畫擴大至近2.5萬個合作社區，服務約300萬戶家庭，搶攻快速成長的電商物流商機。

薛東都表示，全家從1999年推出網訂店取、2009年首創店到店寄件服務，逐步改變消費者的網購及寄取習慣。此次推出社區取，不只是增加一項物流服務，更是將原本以門市為核心的物流網絡延伸至住宅社區，讓消費者以「店取的價格、宅配的距離」，享有更便利的寄取服務。

薛東都指出，全家持續以消費者需求為核心，過去陸續推出宅轉店、包裹外送等服務，讓消費者在超商取貨與宅配之間有更多選擇。此次則進一步將物流服務延伸至社區管理室，讓住戶不必離開社區，就能完成包裹寄取，也有助電商業者降低物流成本、提升營運效率。

全家目前擁有逾4,500家門市，此次透過智生活串接逾萬個社區，將物流服務從便利商店延伸至住宅社區，建構24小時包裹服務網。智生活目前服務超過180萬戶家庭，預估今年平台處理的社區包裹量將接近1億件，為雙方合作提供既有的社區物流基礎。

在服務模式方面，社區取提供「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四種寄取方式，消費者可透過智生活App或全家FamiPort系統寄件，將包裹送達指定門市或合作社區，配送時間約二至三個工作日。

價格方面，一般包裹全國均一價60元，大材積包裹99元，好賣+平台賣家另享35元專屬優惠。為推廣新服務，即日起至12月31日，每日前3萬件包裹提供免運優惠，吸引消費者及電商賣家使用。

全家也積極擴大電商及社區平台合作，首波由旗下好賣+率先導入，SHOPLINE、CYBERBIZ、全電商、牧羊人集團旗下汪喵星球及金石堂等平台將陸續接軌，綠界科技、藍新科技、ezPay簡單付及特捷物流等金流與物流業者也將加入，擴大物流服務應用。

薛東都表示，全家希望成為無所不在的跨產業便利生活服務平台，物流只是其中一環，未來將持續透過跨產業合作，擴大服務範圍，讓便利商店的服務從巷口進一步延伸至住家樓下。