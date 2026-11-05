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台塑新智能現增130億元拚擴產 台塑四寶加碼投資

中央社／ 台北5日電

台塑四寶今天召開重大訊息記者會，配合重要轉投資「台塑新智能」準備啟動彰濱2期擴廠，擬辦理現金增資新台幣130億元，台塑、南亞、台化及台塑化將依原持股比例，合力加碼投資約123.5億元。

其中台塑、南亞、台塑化對台塑新智能持股比例為25%，此次將分別加碼投資32.5億元，累計投資金額分別達到75億元；另外台化持股比例20%，此次將加碼26億元，累計投資金額達到60億元。

台塑新智能2022年7月成立，主要聚焦節能、儲能、新能源及循環再利用4大領域，在彰濱工業區打造全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導並擔任台塑新智能董事長，台塑四寶共同參與投資，其中台塑、南亞、台塑化分別持股25%，台化持股20%，另外5%由台塑生醫投資持有。

台塑新智能總經理劉慧啟10月在台灣國際智慧能源週活動中預告，台塑新智能彰濱電芯廠除第一階段規劃2.1GWh產能已經量產，公司另取得彰濱工業區第5期約24.83公頃土地，準備於2026年底正式啟動二期擴建計畫，目標2028年5月量產，規劃再增加5GWh的電芯產能。

根據台塑四寶今天公告，此次增加投資台塑新智能，主要因應其建置新廠及各項投資專案。

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