答應的事說到做到 信義房屋黃意欣用真心贏得信任

「謝謝那段時間每週末陪我看房，帶給我一輩子的幸福感。」一句客戶感謝道出信義房屋西區美村店主任黃意欣超越買賣的陪伴－她曾陪教授客戶尋房20年，也曾為旅居美國的屋主圓滿促成交易。

黃意欣分享，這位屋主因旅居美國，加上對空間美感有極高要求，希望以美式風格呈現房屋最佳狀態。黃意欣接獲委託後，第一時間與分店團隊協助清潔與整理，她運用自身經營餐廳時累積對空間陳設的敏銳度與擺飾，將房屋打造得優雅溫馨，即便過程中面臨市場變化與同行競爭，黃意欣依然保持專業與耐心默默耕耘，在關鍵時刻建議買賣雙方透過視訊對話、回歸情感初衷，最終順利促成成交，並在交屋前細緻完成家電清潔與修補，貫徹有始有終的精神。

大學就讀財經法律、半工半讀的黃意欣，在餐飲業有多年經驗，從外場一路到管理職，奠定了她極佳的溝通與應變能力，在畢業後更開了自己的義式餐廳，在四年後為了挑戰更廣闊的服務領域，在111年決定轉換跑道，加入房仲業，並選擇了認同其品牌理念的信義房屋。

黃意欣表示，她本來就喜歡和人接觸，傾聽他們的需求，也是因為如此，讓很多客戶都願意將自己的房子委託給她。黃意欣自我期許以「勤能補拙」的精神對待每一位顧客，透過深度服務與人們建立真摯連結，更認為房仲的價值不只是撮合買賣價格，更在於能否站在客戶的角度釐清需求，為對方找到最合適的家。

這種設身處地的陪伴，也體現在黃意欣過去的服務經驗中。她曾透過一位教授客戶的信任與推薦，服務了另一位同樣擔任大學教授的客戶，對她而言，買房不只是選擇一處住所，更是對未來生活的長遠規劃，因此這段尋覓理想住所的旅程，一走就是20年，而面對這份長達20年的期待，黃意欣沒有急著促成交易，利用一次次週末陪伴看屋的機會、細心協助教授梳理需求，最終在8個月後，找到她心目中理想的溫馨家園。成交後，教授更特別傳來訊息：「謝謝那段時間每週末陪我看房，帶給我一輩子的幸福感。」

對黃意欣而言，這不僅是一筆成交，更是一份珍貴的信任。能夠參與客戶人生的重要時刻，陪伴一份等待了20年的成家心願終於實現，正是她持續投入房仲服務最大的成就感與動力。

「答應客戶的事，就一定要做到最好。」黃意欣表示，服務過程中許多看似理所當然的小事，只要認真投入，顧客都能深刻感受。對她而言，每一步的堅持與準備，都是為了迎接最好的結果。信義房屋將持續培養具備專業與熱情的優秀人才，秉持「該做的事，說到做到」的精神，為每一位顧客提供在地、可靠且溫暖的房產服務。