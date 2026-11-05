新光三越周年慶北中南三店買氣爆發！首日衝破9億元、9萬人次

新光三越周年慶買氣持續延燒！5日由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS及高雄左營店北中南三店同步開跑，中高端客群消費力道持續展現，從精品包款、頂級腕表、萬元保養組合，到AI智慧家電、3C新品皆成為民眾搶購焦點，其中頂級腕表更大幅成長逾兩倍、中高階床墊熱銷成長兩成，家電用品亦有近一成成長，在北中南三店共同帶動下，三店周年慶首日業績預估突破9億元、來客數上看9萬人次。

新光三越表示，隨著周年慶「首七日名品／大家電／法雅客／[i]Store用skm pay刷萬送萬點」迎來最後一波回饋，帶動精品買氣再升溫。其中兼具設計美學與實用性的精品包款、配件最受消費者青睞，包括：LONGCHAMP、COACH等皆有亮眼表現！不僅如此，精品珠寶腕表買氣同樣強勁，帶動頂級腕表業績較去年同期大幅成長逾兩倍；黃金珠寶亦受到民眾青睞，包括：Just Gold鎮金店－藝綻純金系列、點睛品黃金串珠等皆是熱門商品。

此外，新光三越指出，每年周年慶必搶購的化妝品，隨著冬季即將到來，由高效修護、頂級抗老、耶誕限定新品三大趨勢夯品持續領軍！受到換季保養及年末送禮需求帶動，品牌經典特惠組買氣持續攀升，其中ESTÉE LAUDER無敵膠原年輕組、SK-II超限量青春增量組等首日銷量雙雙突破千組，掀起周年慶保養囤貨熱潮；頂級保養則以Clé de Peau Beauté、SISLEY等品牌表現最為亮眼！同時隨著耶誕節腳步接近，CHANEL、DIOR等精品彩妝亦紛紛推出耶誕限量新品，吸引民眾提前入手年末送禮及犒賞自己的夢幻逸品，帶動整體化妝品成長超過5%。

此外，隨著消費者對智慧科技及居家生活品質的重視，AI智慧家電與高階家電用品亦成為周年慶另一大搶購焦點，包括：AI掃拖機器人、大尺寸智慧顯示器、高階洗乾衣機等商品買氣持續升溫，其中歐系家電新品結合智慧機能升級，亦深受消費者青睞。不僅如此，新光三越指出，中高階床墊需求同步攀升，在頂級床墊品牌席夢思、SEALY領軍下，整體床墊銷售成長兩成；而3C新品同樣受到消費者青睞，Apple Watch Series 12首日即熱銷300支、iPhone 18 Pro亦熱銷超過百支。