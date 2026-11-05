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新光三越周年慶三店首日衝破9億 這類高價商品買氣暴增逾2倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越周年慶三店同步開跑，首日買氣熱絡，吸引大批民眾湧入搶購。圖為高雄左營店購物人潮。圖／新光三越提供
新光三越周年慶三店同步開跑，首日買氣熱絡，吸引大批民眾湧入搶購。圖為高雄左營店購物人潮。圖／新光三越提供

新光三越周年慶買氣升溫，台南新天地、台北忠孝店DIAMOND TOWERS及高雄左營店5日同步開跑，在精品、化妝品及高階家電買氣帶動下，三店首日業績預估突破9億元，來客數上看9萬人次。其中，高單價商品表現突出，頂級腕表業績較去年同期成長逾2倍，中高階床墊成長2成，顯示高端消費力道持續強勁。

新光三越表示，今年周年慶在滿千送千點，以及首七日名品、大家電、法雅客及[i]Store使用skm pay刷萬送萬點等優惠帶動下，吸引消費者集中採購。從首日銷售觀察，精品包款、頂級保養、AI智慧家電及3C新品成為四大熱銷焦點，高單價商品買氣尤其突出。

精品方面，LONGCHAMP、COACH等品牌包款及配件銷售亮眼，珠寶腕表同樣受到消費者青睞，除頂級腕表業績大幅成長外，黃金珠寶也有不錯表現，包括Just Gold鎮金店藝綻純金系列、點睛品黃金串珠等商品均受到歡迎。

化妝品則受惠換季保養及年末送禮需求，帶動整體業績成長超過5%。其中，ESTÉE LAUDER無敵膠原年輕組、SK-II超限量青春增量組，首日銷量雙雙突破千組；頂級保養品牌Clé de Peau Beauté、SISLEY表現亮眼，CHANEL、DIOR等品牌推出的耶誕限定彩妝，也吸引消費者提前採購。

居家用品方面，AI掃拖機器人、大尺寸智慧顯示器及高階洗乾衣機等商品買氣升溫，帶動家電用品業績成長近一成。床墊則在席夢思、SEALY等品牌帶動下，銷售同步成長，反映消費者對居家生活品質的重視。

3C商品同樣成為周年慶買氣焦點，Apple Watch Series 12首日熱銷300支，iPhone 18 Pro銷售超過百支。新光三越表示，隨著周年慶優惠持續推出，加上秋冬換季及年末節慶採購需求，可望進一步帶動消費動能。

新光三越 周年慶 買氣 床墊 腕表

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