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聯想任命Amar Babu為Motorola Mobility新任總裁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想（Lenovo）任命現任Lenovo資深副總裁暨亞太區總裁Amar Babu出任行動業務集團總經理暨Motorola全球總裁。圖／聯想提供
聯想（Lenovo）任命現任Lenovo資深副總裁暨亞太區總裁Amar Babu出任行動業務集團總經理暨Motorola全球總裁。圖／聯想提供

聯想Lenovo）宣布，任命現任Lenovo資深副總裁暨亞太區總裁Amar Babu出任行動業務集團（Mobile Business Group）總經理暨 Motorola 全球總裁，並將於2027年1月1日正式生效。未來，Amar Babu將帶領Motorola持續拓展全球消費者與企業客戶的智慧裝置及使用體驗。作為Lenovo個人AI願景的關鍵推手，Amar將延續Motorola長期累積的創新品牌優勢，加速高階產品市場成長、擴大智慧裝置生態系，並強化美國、印度及日本等關鍵市場的市占表現。

過去五年多來，在Amar的領導下，Lenovo亞太區業務成功轉型為更加均衡且多元化的營運模式，並成為推動集團成長的重要引擎。在各項業務領域中，Lenovo亞太區持續穩居個人電腦市場第一的領導地位，行動裝置業務亦展現顯著成長動能，其中Motorola在印度的市占率已接近9%，並躍升為日本第二大智慧型手機品牌。

此外，Lenovo基礎架構業務實現獲利成長，市占率逼近雙位數；解決方案與服務業務則持續鞏固其業界領先地位，進階服務占整體服務業務的比重更大幅提升至50%以上。

Amar Babu自2007年加入Lenovo以來，曾擔任多項重要領導職務，涵蓋業務管理、營運、服務及市場拓展等領域。而在加入Lenovo之前，他曾任職於Intel、HCL及Citibank，累積橫跨管理、營運與技術領域的豐富經驗。

Lenovo執行副總裁暨智慧裝置業務集團總裁Luca Rossi表示：「Amar是一位卓越的領導者，長期以來持續帶領團隊創造穩健成果。我深信，憑藉他在銷售、營運、合作夥伴與客戶關係，以及企業管理等領域的深厚經驗，將能進一步推動Motorola在全球市場的成功。展望未來，我們的方向十分明確：持續提升Motorola高階產品陣容的競爭力、打造跨裝置且更具價值的消費者體驗，並以兼具智慧科技與人性化設計的創新應用，讓科技真正融入人們的日常生活。」

在新職務中，Amar Babu將直接向Lenovo智慧裝置業務集團全球負責人Luca Rossi匯報。過渡期間，Amar將暫時兼任亞太區總裁，並與Motorola領導團隊密切合作，推動新職務的交接與整合工作。

Luca Rossi則將持續代理Motorola全球總裁一職，直至2026年底。

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