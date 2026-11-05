經部A+計畫通過3案 鈺祥獲補助1.15億攻半導體關鍵濾材

經濟部今天今天召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第13次決審會議，會中通過鈺祥企業、藥華醫藥及現觀科技等3項前瞻技術研發計畫，核定補助金額合計約新台幣2.36億元，其中鈺祥企業獲補助約1.15億元最多，將開發半導體銅製程用液體與氣體過濾模組，強化關鍵材料自主供應能力。

經濟部產業技術司指出，通過3案分別為鈺祥企業「應用於半導體銅製程之液體與氣體過濾模組技術開發計畫」，核定補助1億1550萬元；藥華醫藥「新一代PD1-IL2v雙特異性抗體融合蛋白於實體腫瘤治療之創新藥物研發計畫」，獲補助6400萬元；現觀科技主導的「意圖驅動自主可信網路技術研發計畫」，獲補助5642萬元。

在半導體關鍵材料方面，技術司表示，鈺祥企業投入應用於半導體銅製程的液體與氣體過濾模組技術開發，針對國內高階液體與氣體濾材仰賴進口的現況，開發PTFE膜材親水化改質及可再生熔噴複合活性碳濾材等關鍵技術，並建置濾芯封裝製程、性能測試及場域驗證能力。

技術司指出，計畫預計建置液體過濾產線並升級氣體過濾產線，帶動液濾產品年複合成長率由6.1%提升至約8.8%，並使單一濾材產品全生命週期碳排降低逾3成，強化半導體關鍵材料自主供應能力及供應鏈韌性，同時協助產業提升製程品質、落實ESG與淨零碳排目標。

生技製藥方面，藥華醫藥投入新一代PD1-IL2v雙特異性抗體融合蛋白研發，鎖定非小細胞肺癌及大腸直腸癌等實體腫瘤，開發結合PD-1抗體與IL-2變異蛋白（IL-2v）的創新藥物。

技術司指出，計畫透過蛋白質工程調整IL-2特性，在保留受體偏向性的同時降低毒性，再利用PD-1抗體引導藥物作用於腫瘤微環境，選擇性活化PD-1陽性T細胞，盼提升抗腫瘤免疫反應並降低全身性副作用風險。後續將推進製程放大及藥理、毒理驗證，並提出人體臨床試驗申請（IND），拓展新世代腫瘤治療產品布局。

智慧電信方面，技術司表示，現觀科技攜手耀睿科技推動意圖驅動自主可信網路技術研發計畫，因應電信網路架構日益複雜及維運管理需求提升，建構以意圖驅動為核心的自主電信網路平台，透過大型語言模型（LLM）理解營運目標並規劃網路管理策略，再結合網路數位雙生（NDT）進行模擬與風險驗證，自動完成網路配置及持續最佳化。

技術司表示，計畫也整合AI異常偵測、資安威脅分析及可信任防護機制，建立自主營運與安全防護兼具的管理架構，提升網路維運效率、服務品質及系統韌性，未來可協助電信業者降低人工維運負擔，帶動國內智慧電信及資安軟體產業發展。