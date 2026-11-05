黃偉哲：非紅供應鏈需求是台南傳產轉型機會

台灣海洋科技暨無人載具展（MATURE Taiwan）3日起連3天在大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲今天說，國際市場非紅供應鏈需求是台南傳統產業轉型及爭取高附加價值訂單機會。

參觀MATURE Taiwan的黃偉哲期盼攜手台南企業，推動海洋科技及無人載具發展，切入無人機、無人船及智慧載具非紅供應鏈，拓展國際市場，打造產業接軌國際新里程碑。

黃偉哲表示，國際日益重視國家安全、供應鏈韌性及關鍵技術自主，無人載具成為結合國防、海洋治理及智慧科技重要產業。台南具金屬加工、精密機械、模具、電子零組件及自動化設備等製造基礎，他希望切進無人載具產業鏈，進入歐美供應體系，轉化為商機。

台南市政府說，無人載具可應用於國防監偵、海域安全、環境監測、港區管理及災害搜救，市府也運用無人機協助登革熱防疫、排水設施巡查及沙洲地形監測，未來將透過產學研合作與場域測試，協助企業驗證技術、累積實績，提升國內、外市場競爭力。

南市府表示，未來將配合中央政策、國際合作及在地產業基礎，促進研發、製造與市場需求對接，協助傳統零組件業者朝高附加價值產品及系統整合發展，深化台美產業合作，掌握國際供應鏈重組商機。