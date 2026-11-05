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從台灣到美國 近年崛起最快建商「達麗建設」辦感恩活動

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
達麗建設以「築夢二十年・感恩同行」為主題，舉辦結合音樂、公益與茶會的20周年感恩活動。圖／業者提供
達麗建設以「築夢二十年・感恩同行」為主題，舉辦結合音樂、公益與茶會的20周年感恩活動。圖／業者提供

近年崛起最快的建商─達麗建設，4日以「築夢二十年・感恩同行」為主題，舉辦結合音樂、公益與茶會的20周年感恩活動，邀集金融機構、合作廠商及各界夥伴，回顧企業成長歷程。

達麗建設董事長謝志長表示，20年來，達麗的每一步成長，都來自住戶、合作夥伴、股東及全體同仁的信任與支持。

他表示，從一棟住宅到一個街區，從台灣走向海外，達麗始終思考，如何讓建築回應生活需求，讓開發為城市帶來更長遠的價值。20周年不只是回顧成績，更是感謝所有同行的人，並以實際行動回饋社會的重要時刻。

謝志長表示，他在2006年接掌經營並成立建設事業部門，2008年公司更名為達麗建設，2010年成立寶信營造，逐步建立開發與營造整合的事業基礎。其後陸續設立高雄、台中及台南辦公室，拓展北、中、南布局，並於2013年由上櫃轉上市，為企業長期發展奠定基礎。

海外事業方面，達麗自2015年進軍美國西雅圖市場，透過住宅案「KODA on 5th Ave」等開發實績，累積跨國不動產開發、營運與資產管理經驗。

2026年9月，再透過海外子公司以1,860萬美元、約新台幣5.89億元，取得亞利桑那州鳳凰城商辦，將美國布局從西雅圖延伸至鳳凰城，進一步拓展商業與收益型不動產投資。

謝志長指出，從經營之初，達麗便以「永續經營」為目標，重視品牌長期承諾與持續服務的責任，陸續於各地設立辦公室，提供讓客戶安心的品質與即時服務。

「永續經營，必須從客戶的角度出發。」謝志長表示，服務與品質是企業長久發展的基石，唯有持續傾聽需求、與時俱進，才能讓住宅回應不同世代的生活期待。

謝志長特別向長期合作的銀行及廠商表達感謝，指出金融夥伴在市場景氣更迭之際提供資金支持與專業協助，讓達麗得以推進各項開發計畫，並逐步拓展美國市場；營造及協力廠商則在烈日風雨中堅守崗位，落實施工品質與工程管理，共同完成每一項建築承諾。

此次周年活動亦將感謝延伸至社會關懷，捐贈30萬元予社團法人台北市視障者家長協會，支持其EyeMusic音樂發展中心；另攜手海悅國際及華信公證人有限公司合力捐贈70萬元予社團法人中華帕拉林匹克總會，合計100萬元，支持視障者音樂發展及帕拉運動，讓不同領域的才能與努力獲得更多關注。

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