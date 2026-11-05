台灣貧窮黑數恐達230萬人！王世堅怒嗆衛福部「胡說八道」：別推給家庭

立法院針對追加預算與民生議題展開質詢，民進黨立委王世堅在質詢與臉書發文火力全開，直指台灣貧窮救助黑數驚人，並在質詢台上重話怒嗆衛福部「胡說八道」，要求政府絕不能把扶貧責任全推給弱勢家庭。

王世堅引述民間團體與專家學者估算指出，台灣實際落在貧窮線以下的民眾高達12%、約280萬人，對比鄰近的日本貧窮率15.3%、韓國17.5%，台灣民間估算相當合理。然而，衛福部目前列冊的低收與中低收入戶僅約50萬人（約占總人口2.1%），兩者差距高達230萬人。

質詢過程中，衛福部次長呂建德回應稱民間團體算法屬於相對貧窮的「估算錯誤」，隨即引發王世堅強烈不滿，當場拍桌痛批「胡說八道」、「在學校教書就了不起？」王世堅質疑，面對如此龐大的貧窮黑數，主管機關怎能一句估算錯誤就輕輕帶過，到底還有多少弱勢同胞被現行制度拒於門外。

王世堅痛批，《社會救助法》兩項僵化機制是造成黑數的罪魁禍首：

第一是「家戶所得合計不合理」

連沒同住、長年沒聯絡的親屬收入都被算進去，導致帳面所得被虛增而喪失資格

第二則是「虛擬所得不公平」

對失業或提不出薪資證明的民眾，政府竟強行用最低工資設算收入，完全無視低薪與失業現實

王世堅具體要求衛福部落實兩大改革：

第一，救助評估基準應從「家戶」改為「個人」 第二，全面廢除虛擬所得，改採「自述收入」認定，盡速清查有多少底層民眾因不合理的制度門檻而求助無門

此外，針對經濟部追加預算撥補中油與台電，王世堅則表態支持。

他分析，國際能源價格大漲，若完全由民間吸收，對國內經濟連鎖衝擊恐自2000億元擴大至3000億到4000億元，政府適度補貼差額是抑制通膨、保護民生與產業的正確方向；但他同時嚴肅提醒中油，政策任務絕非掩蓋經營不善的萬靈丹，不能一虧損就全推給國際油價或匯率，內部投資效益、採購精準度與營運改革必須嚴格檢討，對全民展現負責任的態度。