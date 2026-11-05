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達麗建設20周年！從台灣跨足美國房市 捐百萬做公益

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達麗建設董事長謝志長。圖／達麗建設提供
達麗建設董事長謝志長。圖／達麗建設提供

達麗建設深耕建築事業20年，4日以「築夢二十年・感恩同行」為主題，舉辦結合音樂、公益與茶會的周年感恩活動，邀集金融機構、合作廠商及各界夥伴，回顧企業成長歷程，並透過合計100萬元的公益捐贈，支持視障者音樂發展與帕拉運動，將周年祝福轉化為回饋社會的具體行動。

達麗建設董事長謝志長表示，20年來，達麗的每一步成長，都來自住戶、合作夥伴、股東及全體同仁的信任與支持。從一棟住宅到一個街區，從台灣走向海外，我們始終思考，如何讓建築回應生活需求，讓開發為城市帶來更長遠的價值。20周年不只是回顧成績，更是感謝所有同行的人，並以實際行動回饋社會的重要時刻。

回顧發展歷程，謝志長於2006年接掌經營並成立建設事業部門，2008年公司更名為達麗建設，2010年成立寶信營造，逐步建立開發與營造整合的事業基礎。其後陸續設立高雄、台中及台南辦公室，拓展北、中、南布局，並於2013年由上櫃轉上市，為企業長期發展奠定基礎。

海外事業方面，達麗自2015年進軍美國西雅圖市場，透過住宅案「KODA on 5th Ave」等開發實績，累積跨國不動產開發、營運與資產管理經驗。2026年9月，再透過海外子公司以1,860萬美元（約新台幣5.89億元），取得亞利桑那州鳳凰城商辦「Corridors Corporate Center」，將美國布局從西雅圖延伸至鳳凰城，進一步拓展商業與收益型不動產投資。

謝志長指出，從經營之初，達麗便以「永續經營」為目標，重視品牌長期承諾與持續服務的責任，讓客戶與股東知道，達麗始終都在。陸續於各地設立辦公室，正是希望貼近在地需求，提供讓客戶安心的品質與即時服務，讓承諾落實於開發、興建、交屋及後續服務的每一個環節。

「永續經營，必須從客戶的角度出發。」謝志長說，服務與品質是企業長久發展的基石，唯有持續傾聽需求、與時俱進，才能讓住宅回應不同世代的生活期待。達麗將持續朝智慧、環保與全齡友善的住宅方向努力，讓建築除了滿足居住功能，也能陪伴家庭不同階段的生活。

在這20年的成長歷程中，金融機構與廠商夥伴的支持，同樣是達麗穩健前進的重要力量。謝志長特別向長期合作的銀行及廠商表達感謝，指出金融夥伴在市場景氣更迭之際提供資金支持與專業協助，讓達麗得以推進各項開發計畫，並逐步拓展美國市場；營造及協力廠商則在烈日風雨中堅守崗位，落實施工品質與工程管理，共同完成每一項建築承諾。

謝志長表示，達麗20年的成果，是所有夥伴一起努力的累積。金融夥伴的信任，讓我們有力量向前；廠商夥伴的專業與付出，讓規劃一步步成為真實的建築。這場周年活動，希望向每一位與達麗並肩同行的夥伴，說一聲謝謝。

此次周年活動亦將感謝延伸至社會關懷，捐贈30萬元予社團法人台北市視障者家長協會，支持其EyeMusic音樂發展中心；另攜手海悅國際及華信公證人有限公司合力捐贈70萬元予社團法人中華帕拉林匹克總會，合計100萬元，支持視障者音樂發展及帕拉運動，讓不同領域的才能與努力獲得更多關注。現場花藝贈禮亦納入公益捐贈安排，讓各界祝福延續為更多溫暖與善意。

謝志長表示，企業成長來自社會的支持，也應將這份力量分享出去。希望透過音樂、運動與公益，讓更多努力被看見，讓20周年的感恩，成為持續同行的起點。

站在20周年的里程碑，達麗建設表示，以感謝回望來時路，並以品質、服務與創新迎向未來，持續實踐對客戶、合作夥伴與社會的長期承諾，攜手走向下一個20年。

達麗建設20周年，透過100萬元的公益捐贈，支持視障者音樂發展與帕拉運動，將周年祝福轉化為回饋社會的具體行動。圖／達麗建設提供
達麗建設20周年，透過100萬元的公益捐贈，支持視障者音樂發展與帕拉運動，將周年祝福轉化為回饋社會的具體行動。圖／達麗建設提供

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