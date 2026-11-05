Coupang 酷澎強調重視台灣市場 近期通過增資255億元經營電子商務

投審署近期公告，美商COUPANG, INC.透過其子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，針對電子商務業務，增資Coupang酷澎255億元，用以擴增在台電商業務相關建設。

近一年來酷澎在台灣除租建倉庫外，重心著重物流建設。先前推出「彈性到貨日期」、「彈性配送地點」及「彈性退貨安排」功能，一周七天包含例假日都配送，增進顧客對線上購物配送安排的自主性，享有便捷的網路購物到貨服務。強調即便少量的商品需求也可以隨時下單，更不用考慮囤貨的空間問題，把珍貴的居家空間留給生活。

Coupang酷澎也為部分地區的WOW會員提供「清晨配送」服務，晚間9時前選購指定商品，最快可於隔日上午7時前收到，無須等待物流人員送達時親自應門取件。無論居住於公寓大樓或獨棟住宅，顧客皆可依據個人需求及配送安排，對於隔日急需用品、孩子的臨時需求，也能在隔天一早完成補貨。