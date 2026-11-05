華航首獲 SGS 隱私暨個資管理卓越獎肯定

中華航空持續強化資訊安全與個人資料保護，首度榮獲SGS 2026 DT Awards隱私暨個資管理卓越獎，成為國內首家獲此殊榮的航空公司，彰顯資安治理與隱私風險管理的推動成效。

華航將個資保護納入旅客服務流程，從後端管理延伸至各項旅運環節，以具體行動落實企業責任，打造讓旅客安心、值得信賴的航空品牌。

SGS 2026 DT Awards由華航資安暨個資管理處處長何惠芬代表受獎，SGS為國際專業檢驗與驗證機構，長期協助企業接軌國際管理標準，自2019年起舉辦「IT Awards資訊治理卓越獎」，2026年正式升級為「DT Awards數位信任與韌性獎」，表彰企業在資訊安全、隱私保護及營運韌性等領域的卓越表現。本屆共有23家企業角逐「隱私暨個資管理卓越獎」，最終僅2家獲獎，華航為唯一獲此殊榮的航空公司，展現長期投入航空服務個資管理的具體成果。

華航將資訊安全與個人資料保護納入公司治理，建置完善的風險管理機制，取得ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27701隱私資訊管理系統國際驗證，在旅客訂位、購票、報到及空中服務等流程落實相關規範，2025年民航局個資保護行政檢查亦獲零缺失肯定。此外，華航導入數位化個資管理系統，整合個資盤點、隱私衝擊評估及風險追蹤等功能，提升作業效率與防護能力。2026年標普全球永續年鑑 （S&P Global, The Sustainability Yearbook） 評鑑結果，華航榮膺 Top 1% 肯定，獲全球航空業最高分，榮膺其中隱私保護題組連續兩年取得滿分，反映公司將個資治理融入永續經營的成果。

華航重視旅客及員工的隱私權益，透過定期稽核、應變演練及教育訓練，增進全員個資保護意識與應變能力，並將管理機制延伸至委外合作夥伴及跨境資料傳輸作業，降低資料處理與運用過程中的風險。未來華航將逐步擴大ISO 27701國際驗證範圍，精進資訊安全與隱私防護措施，攜手員工及合作夥伴，共同建構安全可信的旅運服務。