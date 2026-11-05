遠東 SOGO 周慶開跑！黃晴雯：今年消費買氣看旺、首日挑戰12.5億元

百貨周年慶旺季正式引爆！遠東SOGO周年慶首日5日登場，董事長黃晴雯表示，首日挑戰12.5億元，平均每小時業績須達1.1億元以上，今年全檔業績目標設定130億元。看好台灣前三季經濟表現及百貨業成長動能，加上AI、半導體產業帶動經濟與所得成長，對今年周年慶買氣深具信心。

黃晴雯指出，台灣前三季經濟表現亮眼，百貨業成長7.9%，在整體經濟及所得增加的情況下，預期將挹注年底消費市場動能。

談到近年消費市場的變化，黃晴雯認為，台灣消費市場呈現兩極化發展。一方面，國際間戰爭及能源供應問題，為全球經濟帶來不確定性；另一方面，AI產業快速發展，帶動全球經濟成長及大規模投資。在此背景下，消費者愈來愈重視價格與商品價值，聰明消費趨勢更加明顯。

黃晴雯以黃金市場為例指出，近期金價曾經攀升至5,000多元，之後回跌至3,800多元，價格波動讓消費者更加關注進場時機。她認為，周年慶期間若能搭配適當優惠，將有助於吸引消費者把握價格回檔機會，帶動黃金珠寶買氣。

至於雙11電商購物節與百貨周年慶檔期重疊，是否對實體百貨造成壓力，黃晴雯直言「完全不會」。她表示，SOGO在11月11日前後舉辦周年慶已有30多年歷史，電商發展多年，百貨業早已適應不同通路的競爭。她認為，實體百貨與電商不一定是零和競爭，反而能共同帶動11月整體消費熱潮，擴大零售市場商機。

展望明年，黃晴雯指出，今年台灣平均薪資實質成長約2%多，加上AI、半導體科技產業表現優異，對整體消費市場形成支撐。她並引述經濟部預估，明年經濟成長率可望達6%多，雖低於今年約11%的高成長，但主要是今年基期較高，並不代表經濟動能轉弱。

黃晴雯認為，薪資成長及國內外資本市場信心，有助於平衡通膨帶來的影響，消費者對購物仍具有相當高的意願，對今年及明年的零售市場展望維持樂觀。