遠東 SOGO 周年慶開打！黃晴雯看好三大業種成消費亮點

遠東SOGO百貨台北店39周年慶5日登場，壓軸搶攻年底百貨消費商機。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年全台7店周年慶業績目標130億元，其中台北店首日挑戰12.5億元，平均每小時須創造逾1.1億元業績。受惠台灣經濟成長、實質薪資增加，以及AI、半導體產業表現強勁，帶動消費信心升溫，對今年周年慶買氣相當有信心。

黃晴雯表示，台灣前三季經濟表現亮眼，加上實質薪資持續成長，支撐民眾消費能力。尤其AI、半導體等科技產業表現優異，帶動資本市場信心，對整體消費市場形成正面助益。儘管國際局勢仍有戰爭、能源運輸等不確定因素，但在科技產業投資及經濟成長帶動下，預期今年周年慶仍可維持強勁買氣。

觀察今年周年慶熱門業種，黃晴雯指出，美妝保養、黃金珠寶及家電將是主要成長動能。其中，美妝保養向來是SOGO周年慶強項，今年部分商品折扣下殺一折，吸引消費者提前規劃採購；家電商品也推出最高約三成優惠，配合秋冬氣溫下降及出國旅遊需求增加，相關服飾與旅遊用品可望同步受惠。

值得注意的是，國際金價高檔震盪，也讓黃金珠寶成為今年周年慶的重要焦點。黃晴雯表示，國際地緣政治局勢動盪，消費者對具有保值特性的商品更加重視，尤其金價出現回檔時，更容易吸引消費者進場選購。SOGO今年推出買黃金送黃金等優惠，復興館並祭出指定消費滿2萬元送2,000元回饋，預期黃金珠寶業種將有不錯表現。

對於周年慶與雙11購物節正面交鋒，實體百貨是否面臨電商搶客壓力，黃晴雯直言「完全不會」。她指出，SOGO自開幕以來，周年慶便固定在11月舉行，面對電商多年來的發展，反而認為線上與實體通路共同推升11月購物熱潮，讓整體消費市場更加活絡。

黃晴雯認為，近年消費者「聰明消費」趨勢愈來愈明顯，不僅會比較商品價格，也更懂得運用信用卡、會員及滿額回饋，放大消費效益。例如消費者到百貨公司購物，會將餐飲安排納入一整天的消費計畫，透過購物與餐飲金額合併累計，爭取更高的滿額贈回饋。

為刺激周年慶買氣，遠東SOGO今年結合中國信託SOGO聯名卡指定業種最高14%回饋，並新增國泰世華CUBE卡「秋日遊」方案最高4%回饋，搭配各樓面滿額優惠，吸引消費者集中採購。超市則以買一送一、箱購等優惠吸引家庭客群，首日開門前已出現排隊人潮。

展望明年，黃晴雯表示，雖然全球經濟仍存在不確定因素，但台灣受惠AI產業帶動投資及經濟成長，加上實質薪資提高與資本市場信心支撐，有助於平衡通膨對消費的影響。即使明年經濟成長率因今年基期較高而放緩，仍看好民眾消費意願及百貨市場後續表現。