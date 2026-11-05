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台灣國際遊艇展即將登場！遊艇產業實力與海洋休閒魅力一次展現

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「2026台灣國際遊艇展」即將於11月13日至11月15日於高雄亞洲新灣區登場。圖／高雄市海洋局提供
「2026台灣國際遊艇展」即將於11月13日至11月15日於高雄亞洲新灣區登場。圖／高雄市海洋局提供

國際遊艇產業盛事「2026台灣國際遊艇展」即將於11月13日至11月15日於高雄亞洲新灣區登場！展覽場域橫跨高雄港內的亞灣、嘉信、愛河灣亞果及第三船渠等四大碼頭，今年集結國內外遊艇品牌及各式大型船艇，展現遊艇產業的精湛工藝與設計實力，並規劃多元港灣體驗活動，讓民眾不只能近距離欣賞遊艇，更能實際上船、乘風玩海，感受高雄獨特的海洋城市魅力

依國際遊艇權威媒體BOAT INTERNATIONAL 之2026 BOAT GLOBAL ORDER BOOK統計，台灣在80呎以上大型遊艇製造訂單排名全球第四、亞洲第一。高雄為台灣遊艇產業發展重鎮，全台遊艇製造商逾5成在高雄設廠，產值達8成以上，打造出得天獨厚的船舶產業鏈，奠定了遊艇產業為高雄特色產業。

本屆展覽延續戶外水上展示模式，結合國內外遊艇與周邊產業，匯集16國、56家國內外廠商參展，港灣水域預計展出78艘船艇，陸域規劃上百個攤位，充分顯現台灣遊艇的設計美學與製造工藝。

除精彩的遊艇展出外，展攤也包含戶外及水域休憩、遊艇周邊及五金零配件、生活精品與相關服務，今年也持續規劃帆船賽事、遊艇體驗等多元活動，並提供觀展民眾近距離於碼頭觀賞船艇（採預先線上登記、免收費），展區也提供6艘小型遊艇（採預先線上登記、付費制）定時定點水路接駁服務，串聯各碼頭展區，讓民眾透過豐富的海上體驗，以不同角度感受遊艇樂趣及高雄港灣的海洋魅力。

高雄市海洋局表示，遊艇展不僅是展現台灣遊艇產業實力的重要國際平台，更是推動海洋休閒及港灣觀光的重要契機。誠摯邀請國內外產業先進及民眾把握11月13日至11月15日的展覽期間，揪上家人、朋友一起前往高雄亞灣、嘉信、愛河灣亞果及第三船渠各展區賞遊艇、體驗海洋活動，探索高雄不一樣的海洋生活。

遊艇 魅力 海洋

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