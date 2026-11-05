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中裕將於 HIV Glasgow 2026發表愛滋病雙抗體組合療法臨床2a試驗數據

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）5日宣布，將於11月8日至11日在蘇格蘭舉行的HIV Glasgow 2026國際醫學年會，發表旗下愛滋病雙抗體組合療法TMB-365/TMB-380的臨床2a期試驗24週數據，驗證每八週給藥一次的長效維持性治療策略，成為公司後續新藥開發的重要觀察指標。

中裕表示，此次發表的是TMB-365/TMB-380第二期a階段臨床研究，主要評估原先接受複方抗反轉錄病毒療法（ART）、且病毒量已獲控制的HIV-1感染者，在轉換治療方案後，是否能透過每八週給藥一次的雙抗體組合，持續維持病毒抑制效果。

這項研究的特點，在於探索僅使用抗體、不搭配傳統抗反轉錄病毒藥物的長效維持性治療模式。若後續臨床數據支持其療效與安全性，將有助於評估雙抗體療法作為愛滋病長效治療選項的開發潛力。不過，實際療效及安全性仍須以正式公布的臨床數據為準。

中裕執行長張金明表示，TMB-365/TMB-380二期臨床研究，旨在評估對於原先接受複方抗反轉錄病毒療法、後續轉換治療方案的HIV-1感染者，每八週給藥一次的雙抗體組合，是否能以單獨治療方案維持病毒抑制。

他指出，HIV Glasgow年會匯集專注於HIV治療的臨床醫師與研究人員，公司期待藉由此次會議分享研究結果，並與國際醫學界探討純抗體長效療法在維持性治療中的潛在角色。

根據中裕公布的議程，TMB-365/TMB-380二期臨床研究將於11月10日，以專題報告形式在「創新治療策略」場次發表，由美國哥倫比亞大學歐文醫學中心醫師Martin Markowitz主講，報告內容聚焦每八週給藥一次的雙抗體組合，在病毒量已受抑制感染者中的24週維持性治療研究結果。

除雙抗體組合療法外，中裕也將在本次年會再次展示TMB-365單次劑量遞增一期臨床研究海報，內容涵蓋HIV感染者接受TMB-365治療後的安全性、藥物動力學及抗病毒活性。

這項一期研究先前已於2026年10月舉行的IDWeek國際感染性疾病年會，以專題報告形式發表，此次則透過HIV Glasgow年會持續與國際研究人員交流。

從研發布局來看，中裕目前同步推進TMB-365單一抗體及TMB-365/TMB-380雙抗體組合療法，前者著重於人體安全性、藥物動力學與抗病毒活性評估，後者則進一步探索長效抗體組合在病毒抑制維持性治療中的應用。

隨著雙抗體組合療法24週臨床數據即將發表，市場後續可關注其病毒抑制維持效果、安全性及每八週給藥一次的可行性，以及相關結果對後續臨床開發規劃的影響。

中裕 愛滋病 臨床

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