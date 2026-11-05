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基地28.7坪也推案！北市這案蓋6樓一坪賣到168萬
住展雜誌彙整北台灣推出迷你基住宅新建案，今年迄今最小基地案為北市大安區的新推先建後售案「大安藝森活」，基地面積僅28.7坪。
住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，從2021年至今，每年都有20多坪土地就規劃推案，觀察北台灣新推低於100坪基地案比例，這兩年占總新推案量已突破一成，早先則都低於此。
陳炳辰分析，迷你基地案愈來愈多，一方面是值得開發之市區土地愈趨稀少，加上危老重建無面積限制帶動，先前更還有時程獎勵刺激。
另一方面從2021年的低利率環境，到2023年的新青安政策，再到2024年的股市熱潮，這段時間央行打房政策溫和，沒有銀行限貸干擾，促成小基地案興起。
此外，房價高漲下，低總價成為主流，小基地案興建出的小坪數產品能壓低總價，且不乏能兼具市中心地段、租賃收益、學區效益、未來轉手易獲利等優勢，吻合市場走勢。
此外小基地的小型案對於建商來說，成本可控，買賣兩方立場一拍即合也造就出這類推案。
如今年最小基地案「大安藝森活」，規畫6層樓、11-14坪的套房產品，有大安區門牌、捷運、學區、公園等優勢，雖然單坪價格150萬至168萬元，但總價在一兩千萬元，建商仍好賣。
陳炳辰表示，該案附近還有一個30多坪的小基地案也預計年底亮相，再增台北市核心區一地難求夾縫中求推案案例。
陳炳辰表示，新竹、桃園亦見小基地案蹤跡，相對雙北，這類建案土地價格較低，小規模的營造成本也低，常見為自地自建公寓，公設規劃彈性，只要有有市區機能或產業園區等題材，建商就可能嘗試推案。
陳炳辰表示，小基地案通常公設比較高，室內面積縮水更明顯，宜居性打折扣，單價又可能偏高，自住性價比低，較多為投資型買方出手，若想自住，必須多加考慮。
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