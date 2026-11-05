媒合國內外9家通路 台中工策會為34家伴手禮業者找商機

為協助台中優質品牌拓展國內外市場，台中市工商發展投資策進會昨舉辦「台中好物國內外及實體通路媒合會」，邀集9家國內外通路商及貿易業者，與34家伴手禮品牌一對一洽談，期望藉此讓台中優質伴手禮走向國際舞台

媒合市場涵蓋台灣、日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港、澳門、美國及加拿大等地，工策會總幹事陳學聖說，透過精準媒合與面對面交流，有助在地品牌掌握市場需求、尋求通路合作契機。

9家通路夥伴，國內通路有惜食社會企業、廣三SOGO百貨好地方超市、果子町有限公司及蒲意生活有限公司。海外通路有藤井綜合商業公司協助開拓日本市場；海旭國際貿易公司以澳洲、紐西蘭為主要拓銷市場；易兆環球公司的通路布局香港、澳門、新加坡、中國大陸、美國及加拿大，還有艾利恩國際貿易公司專注美國市場。

陳學聖說，伴手禮是一座城市最溫暖的名片，但過去民眾對伴手禮的認識多以個別品牌為主，因此工策會特別以「台中隊」概念，集結歷屆「台中市十大伴手禮」獲獎及取得「好禮標章」的優質業者，以團體戰方式拓展市場。

台中市好禮協會理事長王曉薇說，對許多中小型品牌而言，要進入大型零售通路或海外市場，往往面臨通路資訊不足、行銷成本較高及國際貿易門檻等挑戰。此次媒合會透過「大品牌帶小品牌」的團體戰策略，整合了34家在地業者共同參與，不僅降低個別品牌開發市場的成本，也增加與國內外買主直接接觸的機會。期盼透過併櫃銷售、代理經銷及跨境電商等方式促成實質合作，逐步拓展國際市場。

工策會說，台中業者可直接與國內外通路商交流產品特色、銷售模式、物流配送及市場需求，並針對商品包裝、食品標示、進出口規範及合作條件初步洽談。不僅可以節省品牌尋找合作夥伴的時間與成本，還能促進後續上架、代理經銷、聯合展售及跨境電商等多元合作機會，逐步建立穩定的國內外銷售網絡。