漢康攜手高醫簽署合作備忘錄 深化癌症新藥臨床研究合作

漢康-KY創（7827）5日宣布，全資子公司漢康生技與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將就癌症相關藥物展開臨床研究合作，這項合作將結合漢康創新藥物研發、及高醫在消化系癌症臨床專業，為後續新藥開發布局。

高醫院長王照元表示，配合政府推動「健康台灣」政策，醫療機構除持續提升癌症防治及臨床照護品質，也應強化臨床研究能力。此次與漢康簽署合作備忘錄，主要建立雙方就臨床研究議題交流及評估的機制。

王照元指出，未來若有具體合作研究計畫，將依個別研究內容及科學證據審慎評估，並完成相關法規要求的審查與核准程序，確保研究品質、受試者安全及權益保障。

漢康董事長暨執行長劉世高表示，創新藥物從早期研發走向臨床應用，必須結合生技公司的研發能力與醫療機構的臨床專業。此次與高醫合作，將在符合台灣法規及研究倫理的前提下，探索癌症新藥臨床研究機會，累積更多臨床研究經驗。

漢康表示，公司目前正於台灣、美國等地推進主力癌症新藥臨床第一b、二a期試驗，涵蓋胃癌、胃食道交界部癌及大腸直腸癌等實體腫瘤。未來除持續推進全球臨床開發計畫，也將規劃二線胃癌及胃食道交界部癌隨機分組臨床研究，以及多項實體腫瘤聯合治療試驗。

此次漢康與高醫簽署合作備忘錄，主要著眼於結合生技公司的創新藥物研發能力，以及醫學中心在消化系癌症領域的臨床研究經驗，建立雙方合作交流與評估機制，探索後續新藥臨床試驗的合作可能性。

不過，雙方強調，目前合作仍處於研究評估階段，未來若有具體臨床試驗計畫，仍須依照台灣相關法規，取得主管機關及人體試驗審查委員會核准，才能正式執行。

在新藥研發方面，漢康透過自主開發的FBDB多功能生物藥平台，持續布局癌症創新免疫療法。旗下主力藥物主要透過阻斷CD47–SIRPα免疫檢查點，促進巨噬細胞介導的抗腫瘤免疫反應，並探索先天性免疫與適應性免疫之間的交互作用。

漢康指出，相關臨床前研究成果已發表於國際學術期刊《Journal of Hematology & Oncology》，目前正在進行的臨床研究，主要評估藥物在不同實體腫瘤患者的安全性及治療效果。

由於現階段臨床數據仍屬初步，藥物療效與安全性尚待後續試驗進一步確認，公司將依據研究結果，評估後續臨床開發策略及試驗設計。

展望後市，漢康將持續推進全球臨床開發計畫，並深化與專業醫療機構的研究合作，整合新藥研發資源及臨床專業，為後續癌症新藥開發提供更多研究依據。