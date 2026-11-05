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凱基證券輔導騰勢上櫃案 人寵雙引擎與全通路布局展現成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌。（左起）凱基證券董事長許道義、騰勢董事長張智翔、凱基證券資本市場部主管陳權澤。圖／凱基證券提供
凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌。（左起）凱基證券董事長許道義、騰勢董事長張智翔、凱基證券資本市場部主管陳權澤。圖／凱基證券提供

凱基證券主辦輔導的騰勢（7889）預計於12月上旬掛牌上櫃。騰勢以東方草本植萃研發為核心，受惠於全球健康管理意識提升、精準保健需求成長，以及寵物經濟持續升溫，憑藉「多品牌矩陣」與「全渠道布局」，展現穩健的營運成長動能。

騰勢旗下擁有兩大品牌群，包括專注東方草本保健的「達摩本草」，以及深耕寵物保健市場的「毛孩時代」，產品布局涵蓋現代家庭人用及寵物保健需求。

凱基證券表示，2026上半年騰勢人用保健與寵物產品營收約為7比3，透過「人用＋寵物」雙軌策略，打通家庭成員的健康消費場景。公司堅持產品每批出廠皆經第三方檢驗，並取得苦瓜胜肽健字號認證，近年毛利率維持約七成，顯示騰勢在產品研發、數據應用與品牌定位上具備差異化優勢。

在通路與品牌行銷方面，騰勢由線上電商起家，已布局官方網站、MOMO、東森購物、蝦皮等平台，並持續拓展至大樹藥局、丁丁藥局、屈臣氏、康是美等實體藥局與連鎖藥妝門市，合作通路全台門市數合計逾1,700家；寵物通路方面，騰勢與萬達寵物合資成立「騰達」，騰勢持股70%，進駐全台逾百家寵物公園門市。

騰勢採線上線下整合的通路策略，以線上累積的品牌聲量與指名購買力，帶動線下門市客流。隨著產品線擴充與實體門市覆蓋率提升，實體通路營收占比過去三年已由10%提升至近20%，實體通路已成為騰勢重要的成長來源之一。

根據農業部統計，全台犬貓飼養數量約280萬隻，已超過15歲以下幼年人口數；另據國外研究機構Grand View Research報告，全球寵物營養品市場規模預計自2026年起以年複合成長率6.9%成長，至2033年達46億美元。騰勢旗下「毛孩時代」有獸醫師與寵物營養師團隊提供專業支持，產品涵蓋關節、腸胃與皮膚保養。凱基證券認為，在「人寵同尊」的消費趨勢下，騰勢同時掌握人用保健與寵物保健兩大市場，具備長期發展的基礎。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，騰勢持續深化「品牌矩陣擴展」與「跨界B2B合作」兩大方向，優化精準行銷持續擴大線上、線下合作據點，並與知名品牌及企業客戶合作開發聯名產品，成功切入企業福委會、零食櫃等職場健康與員工福利市場，更預計推出肌酸及植物蛋白系列商品，切入運動營養市場。凱基證券期盼協助騰勢藉由進入資本市場，提升品牌知名度與資金運用彈性，加速推動市場拓展及產品創新，開啟企業下一階段成長契機。

凱基 寵物 布局

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