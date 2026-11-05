買房除了價格還要看什麼？將捷從耐震、全齡設計到售後談4個關鍵

買房時，總價、地段、格局通常最先被拿來比較，但真正住進去後，還有很多細節會直接影響每天的生活。房子安不安全、住起來舒不舒服、後續維修方不方便，甚至年紀大了還能不能繼續住，都不是看一次樣品屋就能判斷。

對建商來說，這些看不見的細節，也正是永續能不能真正落地的考驗。由大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》舉辦的2026第九屆「網路口碑之星」，將捷建設從133家建設公司中脫穎而出，獲得ESG永續發展「建設公司」策略卓越獎。

《網路溫度計DailyView》訪問將捷集團，從建築設計、都市更新到施工與售後服務，拆解一棟可能要住上數十年的房子，除了價格之外，還有哪些地方值得注意。

買高樓住宅要注意什麼？節能、結構安全先看這兩點

將捷建設提供

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將捷集團認為：「對住戶來說，永續不是『用了多少新科技』，而是能不能轉換成每天感受得到的差異。」

建案用了不少一般人不熟悉的建築技術，例如，對一般購屋者來說，「地源熱泵」、「8,000 PSI高強度混凝土」聽起來都很專業，但最後還是得回到幾個實際問題，包括公共用電能不能降下來、高樓遇強風時住起來穩不穩，以及這些設計能不能長期維持。

公共空調更省電： 將捷之森利用地下溫度相對穩定的特性，讓公共空調透過地源管路進行熱交換。以每天使用8小時、使用率約65％估算，一年用電量可減少約33％，也有機會降低長期公共用電與管理成本。

高樓遇強風更穩定：建案採剪力牆核心系統搭配韌性抗彎構架，柱體與剪力牆使用8,000 PSI高強度混凝土，並調整混凝土粒料與配比，使強陣風下的建築水平搖晃降低約30％。

將捷建設

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這些技術要真正落地，也不能等到建案快完工才追加。而將捷目前在開案前就把綠色成本，以及可用3D模型整合建築、結構與設備資訊的BIM系統納入預算審查；施工階段再搭配三級品管與BIM應用檢視，讓節能、安全與施工品質從設計階段就納入管理。

近年將捷也把低碳設計往更多新案延伸，新開發案低碳建築評估達100％；「將捷之森」並獲國家卓越建設獎最佳施工品質住宅類特別獎。

房子能不能一路住到老 全齡設計要先看哪些細節

將捷建設提供

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一棟房子可能陪住戶走過成家、育兒到高齡，人的生活與行動需求也會跟著改變。從社區是否有高齡照護規劃，到住家內是否減少高低差、方便輪椅與嬰兒車進出，這些細節都會影響不同人生階段的居住便利性。

將捷集團透露：「都更的價值不是把建築變新，而是透過更新，讓城市更安全、社區更有支持力，也讓原本居住在這裡的人，有機會在熟悉的生活圈中安住到老。」

336戶納入132戶社宅 失智照護也進社區

2026年1月，國家住宅及都市更新中心與將捷集團共同推動「台北市文山木柵公辦都更案」。全案共規劃336戶，其中132戶為社會住宅，約占四成，另外也設有失智症老人團體家屋。

這個案子不只處理老屋更新，也把高齡居住、安全與節能一起納入規劃，包括綠建築、智慧建築、建築能效與耐震等標準。

在空間設計上，社區會減少高低差，並導入自動升降門檻等設計，讓長者、輪椅使用者或行動不便者進出更方便。周邊綠地也會和木柵、久康一帶串聯，希望讓一般住戶、高齡者與需要照護的居民，都能在同一個社區裡生活。

將捷建設提供

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從嬰兒車到輪椅 全齡住宅怎麼減少移動障礙

全齡友善的概念也延伸到一般住宅，將捷10多年前開始布局全齡友善宅，建案採用全室順平、彈性格局等通用設計，減少室內外高低差。

2020年，將捷與台灣廠商共同開發自動升降門檻，目前已有超過1,000戶將捷建案住家玄關採用。對年輕家庭來說，嬰兒車、行李箱進出更方便；隨著年紀增加，輪椅或行動不便者也能減少跨越門檻的障礙。

對購屋者而言，全齡友善真正的差異，不一定在買房當下就看得出來，而是生活需求改變後，原本的房子還能不能繼續住下去。

買房不只看樣品屋 材料、施工與供應商怎麼管

將捷建設提供

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樣品屋看得到建材、設備和格局，但一棟房子能不能照設計蓋好，背後還牽涉大量供應商與施工團隊。從材料、工安到廢棄物處理，都不是建設公司單靠自己就能完成。

將捷把供應商管理拆成四個階段：

先決定跟誰合作： 2025年已完成100％供應商簽署《行為準則承諾書》，評鑑除了價格，也會看專業能力、永續管理，以及是否曾發生重大環保違規或工安事故。

採購時就把永續算進去： 2025年在地建材採購金額約15.7億元，在地建材採購率達100％；2024年至2025年綠色採購金額合計約1.41億元。

進工地後繼續追蹤： 透過工安稽核、數位巡檢、BIM施工管理及每月評核檢查施工情況。2025年啟動工地廢棄物盤查後，率先由旗下忠明營造承作的新建案導入，初期營建廢棄物回收量達7,852公斤，後續也規劃要求外部營造廠建立回報機制。

表現會影響後續合作：年度評鑑後，供應商分為策略合作、優先合作、追蹤輔導與淘汰四個等級，優良廠商可進入優先合作與長期策略夥伴名單。

房子交屋才開始 漏水維修、售後服務才是長住關鍵

將捷建設提供

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買房時，大多數注意力會放在格局、建材和設備，但交屋後真正開始生活，才會碰到維修、漏水、報修與保固等問題。這些事情平常不一定被拿來比較，住久了卻很容易影響居住感受。

漏水堵塞怎麼修 同層排水減少跨樓層麻煩

將捷近年在新建案規劃中導入浴廁結構降版與同層排水工法，把浴室設備排水管線配置在同一樓層，不再穿越樓板進入樓下住戶空間。

如果日後發生堵塞或漏水，住戶可以在自己樓層進行檢修與疏通，也能減少傳統排水管穿過樓板產生的落水噪音，降低「樓上漏水、樓下受災」後還得跨樓層處理的麻煩。

交屋後誰來處理 保固、報修也是買房要看的事

除了房子怎麼蓋，交屋後誰來處理問題也很重要。將捷自行開發「將捷Go」App，整合修繕報修、社區物管與生活服務。住戶若有房屋修繕或設備維護需求，可透過APP 24小時線上報修，由系統留下案件紀錄，再安排專人派工與客服追蹤。

依個別建案合約與交屋手冊，將捷提供不同年限的保固服務，主要包括建築結構20年、非結構防水工程7年，以及固定建材與設備1年，實際範圍仍以各建案約定為準。除了保固年限，售後處理效率也是住戶實際會感受到的差異。2025年指標建案售後滿意度維持92.1分，平均完修天數為4天。

對購屋者來說，這些交屋後才會真正遇到的問題，也提醒看屋時不能只注意眼前看得到的設備與規格。將捷集團認為，一般購屋者面對綠建築、智慧建築、建築能效等專業名詞，不必只停在「有沒有標章」，還可以繼續追問：標章最後換成哪些真正用得到的功能？認證是否已取得？完工後有沒有維護與服務機制？ 畢竟一棟房子可能要住上數十年，交屋當下看得到的是設備與規格，幾年後真正影響居住品質的，還包括好不好維修、出問題找不找得到人，以及原本的設計能不能繼續符合生活需求。

網路好感度升至96 將捷怎麼把ESG做成長期經營

《網路溫度計DailyView》

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前面談的耐震、節能、全齡友善、供應鏈與售後服務，看起來分散在不同環節，其實都指向同一件事「能不能把做法固定下來，持續放進每一個建案和營運流程裡」。這也是2026第九屆「網路口碑之星」ESG永續發展「建設公司」策略卓越獎所關注的重點。

策略卓越不是單一亮點 重點是能不能持續做下去

從本屆「網路口碑之星」的獲獎脈絡來看，策略卓越不只看單一專案有沒有亮點，更重視一套做法能不能持續推進、形成制度，最後留下可以被檢驗的成果。對將捷來說，從公辦都更、全齡友善、低碳建築到供應鏈管理，這些做法並不是各自獨立的專案，而是逐步被放進建案規劃、採購、施工與後續營運。2025年將捷溫室氣體排放較前一年減少5.67％，外購電力也減少9.65％；新開發案低碳建築評估達100％，供應商《行為準則承諾書》簽署率同樣達100％。

《網路溫度計DailyView》

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公辦都更聲量年增380％ 網路回饋怎麼變成改善依據

從網路數據，也能看到外界對相關議題的關注變化，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年將捷「公辦都更與社會住宅」相關聲量年成長380％，ESG網路好感度從23.1提升至96，並從133家評選建設公司中脫穎而出，獲得2026第九屆「網路口碑之星」ESG永續發展「建設公司」策略卓越獎。

對將捷而言，網路聲量的意義不只是有多少人提到品牌。將捷集團表示，購屋者會討論施工品質與售後服務，住戶會分享社區使用經驗，產業與媒體也會檢視綠建築、都更、供應鏈與全齡友善是否真正做出成果。這些外界回饋，可以幫助企業檢查原本承諾的事情，和住戶實際感受到的東西之間有沒有落差。

耐震與節能、全齡設計、施工品質、售後維修，這四件事未必是看屋時最容易比較的項目，卻可能在入住幾年後慢慢拉開差異。對購屋者來說，真正值得留意的，不只是交屋那天看得到什麼，而是房子住了十年、二十年後，還能不能維持安全、便利與好維修。從孩子慢慢長大，到父母逐漸變老，將捷建設想創造的，是一個能跟著家庭一起走過不同人生階段的居住選擇。

本屆「網路口碑之星」共涵蓋3大領域、14項主題，最終選出27家獲獎企業。從住宅、科技到公益領域，不同品牌如何把理念轉成能被看見的成果，也反映在網路討論與口碑表現上。完整得獎名單、各領域網路數據與評選結果，可前往「2026第九屆網路口碑之星」官方網站查詢。

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