航空貨運再漲燃油附加費…華航月中調高歐美線費用 長榮航、星宇航也將跟進

航空貨運燃油附加費再掀漲價潮。華航（2610）通知貨攬業者，16日起歐美長程線每公斤燃油附加費由77元調高至79元，漲幅2.6%；據了解，長榮航、星宇航也將跟進。以8月中旬51元計算，三個月累計調漲28元、漲幅已逾五成。

華航此次調整以歐美長程線為主，亞洲短程線每公斤27元維持不變。長榮航、星宇航空的實際費率及生效日期，仍以各公司通知為準。航空公司持續調整附加費，主要反映高油價造成的成本壓力。

航空貨運最新漲價概況

適逢今年第4季貨運旺季，出口貨主面臨基本運價與燃油附加費雙漲。

航空公司歐美長程線貨運燃油附加費持續攀升，從8月中旬每公斤51元起，9月兩度調漲至62元，10月再兩度調高至77元，11月16日又將升至79元。短短三個月內共調漲五次，累計增加28元、漲幅達54.9%。主要原因是國際航空燃油價格居高不下，民航局公布11月國際航線航空燃油價格每桶183.09美元，較10月上漲5.2美元。

國際線客運燃油附加費也自11月8日起調漲，顯示高油價正同步推升航空客、貨運成本。除了燃油附加費，空運基本運價也走高。