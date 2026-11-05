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桃機進口塞爆 連累出口

經濟日報／ 記者邱馨儀侯思蘋／台北報導

桃園機場出現貨運之亂！進口貨物積壓，連帶拖慢出口貨物打盤與裝機，部分貨物處理時間由24小時延長至48小時，恐衝擊AI伺服器、電子零組件及半導體相關產品的海外交貨排程，而台灣航空物流競爭力也將面臨考驗。

台北市航空貨運承攬商業同業公會昨（4）日正式函請桃園國際機場公司，指出近期進出口貨物處理嚴重延誤，已影響承攬業者營運及貨物流通，要求儘速邀集民航局、航空公司、地勤與倉儲業者，召開緊急協調會議，提出具體改善措施。

業者指出，近期進口貨量大增，但設備與人力調度不及，進口貨物無法及時拆盤、分撥，出口貨物又因設備及人力被占用，滯留倉庫無法順利拉出裝機。部分貨機航班取消，更使既有艙位供給趨緊，貨物排艙時間拉長。

衝擊首先反映在出口商身上。高價值電子產品即使願意支付較高運費，也不一定能確保準時出貨；一般貨主可能增加倉租、改班及履約成本。貨代業者必須重新安排航班、協調艙位及客戶交期，航空公司也面臨貨物周轉不順的壓力。

桃機 航空公司 桃園機場

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