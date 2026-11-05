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美期中選舉變天／機械公會：工具機業審慎樂觀 台廠仍有競爭力

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
針對美國期中選舉結果，台灣機械公會理事長莊大立認為，「美國再工業化」等相關產業政策應不致有大太轉變。工具機示意圖。聯合報系資料照
針對美國期中選舉結果，台灣機械公會理事長莊大立認為，「美國再工業化」等相關產業政策應不致有大太轉變。工具機示意圖。聯合報系資料照

針對美國期中選舉結果，台灣機械公會理事長莊大立認為，「美國再工業化」等相關產業政策應不致有大太轉變，但仍需觀察民主、共和兩黨與川普總統的互動，整體來看，對台灣機械與工具機產業審慎樂觀。

莊大立指出，美國推動再工業化與AI升級，高度需要台灣的精密機械、關鍵零組件，以及半導體生態系與資通訊實力的協助，這個大趨勢不會改變，台灣精密機械與工具機產業依舊有市場與競爭力。

機械業對美期中選舉影響看法
機械業對美期中選舉影響看法

近期新台幣貶值，莊大立相當開心，他表示，相對提升台灣機械與工具機出口競爭力，「先前接的訂單，換匯也會好一點」。

和大集團總裁沈國榮表示，美國製造與在地化需求是既定路線，美國本土製造業如航太、汽車、能源機械，對自動化、高精密工具機的現代化升需求仍在，這對能提供高階、複合化、智慧化工具機的台廠而言，訂單只會增加、不會少。

沈國榮以自家的和大集團為例，表示近期來自美國的訂單「多到不行」，不過目前集團也面臨嚴重缺工問題。對此，業界近期將向政府提出建言，希望增加移工配額，以解決廠商普遍面臨的生產缺工難題。至於關稅，沈國榮說，無論未來如何發展，均有待觀察。

也有業者提出警告，此次選舉中，民主黨在部分關鍵科技與能源重鎮如德州等取得勝利，政黨傾向對「AI資料中心快速擴張帶來的龐大用電壓力與電費上漲」保持高度警惕，甚至主張加強審查或暫緩部分開發。

對台灣機械、工具機及零組件產業而言，近來深耕高科技廠房建設、自動化設備、伺服器機殼與散熱模組加工；若美國本土對AI資料中心擴建審查趨嚴或進度放緩，短期可能使部分美國科技巨頭資本支出轉趨觀望，這點也值得觀察。

工具機 資通訊 美國

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