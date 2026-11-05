全家買回全台物流股權 取得剩餘48%股份 將成為全資子公司

桃園機場出現貨運之亂！進口貨物積壓，連帶拖慢出口貨物打盤與裝機，部分貨物處理時間由24小時延長至48小時，恐衝擊AI伺服器、電子零組件及半導體相關產品的海外交貨排程，而台灣航空物流競爭力也將面臨考驗。

2026-11-05 03:09