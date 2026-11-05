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全家買回全台物流股權 取得剩餘48%股份 將成為全資子公司
全家（5903）昨（4）日宣布，董事會通過斥資約7.46億元，收購重要子公司全台物流剩餘48.265%股權，交易完成後，持股比重將由51.735%提高至100%，全台物流將成為全家全資子公司，藉此整合集團物流資源，強化供應鏈營運效能。
根據全家公告，此次預計取得全台物流1,737.54萬股，每股交易價格約42.94元，交易總金額約7.46億元，所需資金擬透過融資方式支應，交易價格依雙方議定價格及專家評估報告決定。
此次交易對象包括日本伊藤忠商事、日本FamilyMart及日本NIPPON ACCESS三家公司。其中，日本FamilyMart為全家便利商店母公司，伊藤忠商事則為對全家集團具重大影響力的投資公司，因此本案屬關係人交易，已經審計委員會同意及董事會通過。
全家表示，此次收購主要目的為整合集團物流資源，強化供應鏈效能，並未涉及營運模式變更。交易完成後，全家將持有全台物流全部3,600萬股，進一步提高對物流子公司的股權掌控。
由於全台物流原已是全家持股過半的子公司，此次交易並不涉及新增合併報表個體，而是進一步取得剩餘股權。未來全台物流的獲利將全數歸屬全家股東。
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