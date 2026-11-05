量飯業今年業績 挑戰連三年創高

量販業營業額連年創新高，根據經濟部統計，量販業今年前三季營業額達2,047億元，年增7.8%，全年有望挑戰連續第三年創新高。不過，量販業展店動能相對有限，如何增加來客數、提高消費頻率，仍是業者的重要課題。

量販業2025年營業額達2,563億元，年增3.2%，連續兩年創歷史新高，但營業額規模已連續兩年不及超市。去年超市營業額達2,708億元，今年前三季則為2,079億元，仍略高於量販業，反映超市持續擴大通路規模，量販業面臨的競爭壓力並未減輕。

相較超市、超商據點密集，能滿足消費者就近、少量及高頻率採購需求，量販店受限於大面積店址取得不易、展店成本較高，難以單靠增加據點擴大營運規模，因此如何提高既有門市的來客數與客單價，成為重要經營課題。

愛買營運長姚偉昱表示，量販業餐飲服務不完全以獲利為目的，更希望讓消費者透過實際品嘗，認識賣場販售的生鮮食材。愛買先前推出每人688元的季節限定套餐，選用虱目魚、牡蠣、龍膽石斑等農漁產品，透過現場料理讓消費者直接體驗食材品質，再將用餐經驗轉化為後續的生鮮與熟食採購需求。

對量販業者而言，生鮮及熟食具有較高的日常購買頻率，若能透過商品升級與餐飲服務，讓消費者從偶爾大量採購轉向經常進店消費，將有助提高既有門市經營效益，也成為量販業者在超市、超商夾擊下尋求成長的新方向。