量販業搶餐飲財 營運飄香 萬家福跨足沙拉吧吃到飽、愛買代客料理、大全聯外帶餐盒營收亮眼

量販業者搶攻餐飲商機，透過內用、代客料理及外帶餐食等不同模式，爭取更多消費需求。萬家福首度跨足自助沙拉吧吃到飽市場；愛買鐵板代客料理生意暢旺，年度服務費營收超過千萬元，並帶動生鮮業績成長二成；大全聯外帶餐盒業績也呈雙位數成長，規劃推出「無主菜餐盒自助餐」。

萬家福選在鄰近寧夏夜市、住宅社區密集的重慶店，自11月起試營運自助沙拉吧，鎖定小家庭及社區客群，打造購物兼用餐的複合式消費模式，未來規劃拓展至更多量販分店。

量販業者搶攻餐飲商機布局

萬家福表示，自助沙拉吧規劃30個座位，推出三種吃到飽方案，其中，成人每人288元。每日營業時間為中午12時至下午3時30分，每人用餐時間90分鐘。

愛買將生鮮銷售延伸至現場料理，目前南雅、桃園、水湳及復興等四家門市提供鐵板代客料理。消費者可在賣場選購食材後直接料理，下一個規劃據點為新竹巨城店，預計明年配合門市改裝時導入。

愛買營運長姚偉昱表示，量販經營餐飲服務除了增加收入，更重要的是帶動生鮮商品銷售，提高來客黏著度與客單價。愛買近年持續強化生鮮及熟食，今年以來來客數年增5%，顯示餐食相關業務已成為帶動營運的重要動能。

大全聯持續看好外帶餐食需求，目前外帶餐盒業績呈雙位數成長，未來將朝「自選、自組」方向發展，規劃推出「無主菜餐盒自助餐」，提供小食量300公克、大胃口500公克兩種規格的基底餐盒，讓消費者自行挑選主菜，並搭配少量、多樣化的小菜、滷味等品項，自由加購組合成餐，滿足不同食量與口味偏好。