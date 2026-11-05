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連鎖效應／供應鏈開店 vs.工作站重組

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

排骨便當、鐵路便當、池上便當到蔬食餐盒、高蛋白餐盒、低GI餐盒…，訴求主菜、場景或城市風土，轉變為健康飲食概念，高纖、高蛋白、低升糖，吃飯這件事增加了不同內涵。

便當盒餐可說是三餐的日常風景，是剛性需求，也是典型的中式快餐，但盒內餐食主題的變化，反映現代生活餐飲風貌的移轉。

近年商圈中有兩件值得觀察的現象，先是原本品牌有些許差異白底黑字的雞肉飯品牌，目前已整合為「雞肉本家」；再是白底藍字或紅字招牌的牛肉麵品牌，仍以「X家牛肉麵」類似品牌呈現，無論是雞肉飯還是牛肉麵，走入店中不難看見店型、外觀、內裝、菜單到出品，都可說是系出同源，供應鏈業者直接開店，這是其一。

商業服務業尤其是小型餐飲店因為缺工，工作站開始重組，店外透過自動點餐機點餐、付款、取票，釋放了收銀台前固定的人力，顧客進店依照票號自助取餐、自助收餐，將珍貴的人力資源，用在目前還不能自動化的烹調出餐工作站中，使兩人運轉，甚至一人運轉店走入現實，這是其二。

先不談商業界正密切關注的人形機器人何時入店的議題，僅就上述兩個代表性現象，究竟宣告著什麼？

這兩個現象可概括為：「供應鏈前進開店，工作站正在重組」，分別進一步探討：

一、供應鏈前進開店：循序漸進的連鎖開店模式，通常是先有店，待店數達到一定規模後設廠，這樣的模式正以「向下破局」的方式被打破。

供應鏈前進開店並非從牛肉麵和雞肉飯開始，茶飲供應鏈廠商向前開店者所在多有，供應鏈開店過去以示範店為主，目前則是意在規模連鎖，整體向下破局的力度變大了，代表著原本就灼熱的競爭水溫已經沸騰。

昨日的上游夥伴，今日的競爭者！

二、工作站正在重組：人是習慣的動物，產業也是，若不是被擠壓到何必改變？以前聽到10幾20萬的自動點餐機，直覺的脫口而出「太貴」，現在根本找不到人，真人收銀櫃檯反而成為奢侈的配置，不得不向內重組。

因為必須人機協作，零售、餐飲以至服務業，商店的動線和工作站正往內變革重組，這一波顛覆性的規劃主題就是：撤除所有固定崗位，打破所有固定工作站。

若不考慮建置投資成本，我們已經可以實現無人牛肉麵店、無人的便當店、無人茶飲店…，人已是最能傳遞溫暖，卻又最奢侈的配備。

大破而後大立，必須讓將稀缺的人力用在刀口上！

未來商業必然AI、自動化、人機協作，為了迎接人形機器人的加入，店舖工作站配置必然重新設計、重新組建。與其被時代推著走，不如先以未來生活的角度，思考門市為何而變？又會如何改變？

雞肉飯 供應鏈 工作

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