創新平台／智慧巡防 機器人變牧場保全

台灣農漁牧場占地遼闊且巡視不易，在超高齡社會與人力缺乏趨勢下，業者要守護高價值禽畜資產，同時降低竊盜與管理風險，急須一套智慧化無人巡防解方。工研院在經濟部產業技術司支持下，整合人工智慧與農業機器人科技，打造國產「畜牧場保全機器人」，透過自主導航與AI影像辨識系統，將無人化智慧巡邏與防護延伸至農漁牧場域，不但能像越野車一樣在複雜地形如履平地，夜間還可代替人力展開巡防、甚至發揮嚇阻效用，達到降低人力需求與畜牧場保全的目標。

工研院中分院柯文清副組長表示，台灣農漁牧場多位於環境嚴苛處，現有工業使用之機器人或系統目前無法在這些環境直接進行應用，團隊在業者長期許願下，研發出「畜牧場保全機器人」，但從實驗室走到實際場域，才是考驗的開始。

首先要先測試具高扭力越野底盤的機器人與空間定位系統，是否能克服坡道、泥濘與碎石複雜地形，還要隨時調整運動姿態才不至於「翻車」。由於農漁牧場常在高濕、粉塵與腐蝕性環境，還要杜絕螞蟻在設備內築穴與老鼠撕咬線材難題，團隊除了不斷加強與調整防護措施，每一兩周就要到場查看是否有小動物在設備內「定居」。

為解決農漁牧場域幅員遼闊與傳統人力日夜間巡檢耗時費力問題，團隊也整合全彩攝影機、夜視熱影像儀、麥克風與AI深度學習演算法，讓機器人可以進行全程監控並自動鎖定可疑侵入者。

柯文清說，農漁牧場白天有強烈日照產生的光影變化，夜間微光、高濕、粉塵及大量懸浮水霧，也會讓全彩鏡頭產生雜訊，熱影像則易受日夜溫差大、牆面蓄熱等變化影響。要讓AI模型在動態環境中濾掉環境雜訊，還要在移動中，在同一時間點將「畫面中的視覺目標」與「熱影像的溫度熱點」精準定位，維持判斷的高準確率，都要長時間大量的現場資料蒐集與權重微調，耗費的心力只有團隊成員能體會。

最後，業者可用遠端駕駛操作模式全天候進行現場即時影像、聲音與位置監控。柯文清表示，遠端駕駛操作最怕操作人員因影像回傳延遲導致過彎撞擊，團隊經常需要挑燈夜戰、甚至在深夜或凌晨進行密集測試，並預設各種夜間極端突發狀況，例如突然斷線重連、瞬間異常警報、雙向語音同步傳輸接收等，在各種反覆壓力測試下，研發團隊才得以確保畜牧場保全機器人能兼顧全天候即時監控與環境穩定運作，達到守護農漁牧場安全的願景。