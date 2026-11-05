ESG最前線／工程外包 注意風險交界

一家企業同時委託廠商進行設備安裝、配電與管線施工，每家都有專業證照，也簽了安全承諾書，現場是否就安全了？

設備商準備試車，配電人員卻還在檢修；上方進行焊接，下方堆放的包材尚未移除。個別作業看似都有規範，交會時卻可能產生新的危險。承攬管理最容易漏接的，往往就是這些交界處。

勞動部於10月30日修正發布承攬管理檢查注意事項，強化承攬前風險評估、進場查核與平行發包的統合管理。這項變化提醒企業，安全管理必須隨著工作交付，延伸到實際施工與跨廠商協調。

實務上，企業常以為工程已交給專業廠商，現場風險自然有人處理。然而，個別廠商熟悉自己的工法，未必掌握廠內製程、其他承攬商的動態，及業主臨時調整的生產安排。當資訊分散在不同單位，沒有人看見完整現場，責任空隙就會逐漸形成。企業可從三個環節補強。

首先，發包前先盤點風險。除了確認施工內容與價格，也應辨識作業會接觸哪些能源、化學品與運轉設備，是否影響鄰近人員。風險評估的結果，應轉化為施工條件、隔離措施與預算，讓安全從採購決策開始落實。

其次，進場查核要連結當日作業。人員受過訓練、設備檢查合格，只是基本條件；更要確認今天誰在哪裡工作、使用什麼設備、與哪些作業重疊。現場條件改變，原有的安全安排也應重新檢視。

第三，讓協調權責真正能夠運作。多家廠商共同施工時，應清楚指定統籌窗口，掌握作業順序、危險區域及設備狀態，並明定發現異常時，誰有權要求暫停、由誰確認改善後復工。

數位工具也應服務這些決策。當巡檢發現缺失，系統能否通知負責人、追蹤改善，並讓相關廠商同步掌握？資料只有進入管理流程，才有機會及時阻止危險。

工程可以分包，現場風險卻會彼此連動。企業真正需要管理的，是每一份合約之間、每一道工序之間，那些容易被認為「應該有人負責」的地方。