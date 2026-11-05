風雲人物／魏寶生 一客牛排 情牽足壇60載

一客牛排、一球冰淇淋，成為台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生難以忘懷的童年回憶。十歲那年，他代表學校參加全國足球比賽拿下第三名，獲得中華足協招待吃西餐，還收到特別製作的皮製足球。如今，68歲的魏寶生依然活躍於球場，更決定跨出新的一步，與知名建築照明設計師姚仁恭搭檔參選第14屆中華足協正、副理事長，為台灣足球發展貢獻心力。

踢球獲獎 童年回憶難忘

談起足球，魏寶生彷彿回到童年。他回憶，當年就讀台北市民生國小，加入足球校隊，曾拿下台北市學童盃及全國鑽石盃季軍，踢的是前鋒左翼位置。當時足球相當受到重視，球隊獲獎後，時任足協理事長蔣緯國特別招待小球員吃西餐，還送上價格不菲的皮製足球，讓他印象深刻。

「那時候吃西餐很厲害，牛排加冰淇淋！」魏寶生笑著說，即使過了近60年，仍記得當年用餐的餐廳位於台北城中大樓一帶，連周邊街景都歷歷在目。對十歲的孩子而言，那不只是一頓豐盛的餐點，更是努力踢球獲得肯定的珍貴回憶。

當年表現優異的球員，甚至有機會透過足球獲得升學輔導，但在升學至上的年代，魏寶生與隊友沒有人敢回家向父母提出繼續踢球的想法，深怕遭到反對。雖然未能走上專業足球道路，這份熱愛卻始終沒有消失。

高中就讀師大附中時，魏寶生高三還加入田徑隊。離開公職後，他更加入由師大附中校友組成的「附友流浪足球會」，2005年起成為球隊成員，至今仍經常與老隊友相約踢球。對他而言，足球不只是運動，也是維繫友情、調劑身心的重要方式。

即使身居金融業高階主管，魏寶生仍保有親自下場踢球的熱情。2024年，他領軍新光人壽長青足球隊參加友誼賽，以2比1擊敗附友流浪隊，並在12碼公益PK賽成功射門。當天老隊友還特別送上親手製作的金色足球獎盃，頒給他「足球貢獻獎」，肯定他多年來對足球的付出。

真正讓魏寶生從足球愛好者轉為積極推動者，是2017年與「台灣隊長」陳柏良、展逸國際企業董事長張憲銘共同發起「BE HEROES足球發展計畫」，透過基層訓練營、菁英培訓及國際青年邀請賽，為年輕球員創造更多競技舞台。

魏寶生表示，團隊從各地選拔優秀青年球員，安排集中培訓，再讓選手與國內大學及海外球隊交流對抗。多年下來，相關賽事已培訓近千名優秀高中足球員。2018年三人進一步成立「陳柏良足球公益信託基金」，透過獎學金及經費資助，支持基層球員赴西班牙、日本等地追夢。

近年魏寶生更接任台灣銘傳足球推廣協會首任理事長，積極結合企業與學校資源，協助足球隊發展。他也將個人興趣帶入企業公益，新光人壽長期舉辦小小足球訓練營，由他親自擔任校長，與孩子們踢球互動；每年BE HEROES賽事更邀請金控及壽險高階主管參與12碼公益PK賽，將企業人脈轉化為支持青訓的力量。

引進資源 發揮金企人脈

長年投入足球公益，魏寶生坦言，過去與足協幾乎沒有往來，即使多年舉辦青訓及賽事，也未曾仰賴足協補助。回想自己十歲時曾受到足協照顧，如今民間投入大量資源，卻缺乏相應支持，讓他感到有些遺憾，也成為此次願意投入足協選舉的原因之一。

身為金融界資深經理人，魏寶生特別關注足協財務問題。他認為，應先釐清虧損從何而來、如何形成，再尋求解決方案，不能讓財務困境持續阻礙足球發展。同時，台灣足球仍面臨場地不足、青訓銜接及國際交流等挑戰，未來若有機會參與足協運作，希望發揮金融與企業界人脈，引進更多民間資源。

魏寶生也期盼建立完整的球員資料庫，持續追蹤青年及旅外選手的出賽紀錄與發展情況，讓青訓成果得以延續。

他回憶，七、八年前曾因公務兩度前往瑞士蘇黎世，並有機會到國際足球總會（FIFA）用餐，當時看到歷屆賽事的珍貴照片，讓他深受感動，也希望未來能爭取國際組織對台灣足球更多重視與支持。

至於是否一定要當選副理事長才能有所作為？魏寶生表示，即使未能當選，仍會透過民間力量繼續投入足球推廣。「因為對足球的熱情依然存在！」從十歲那年難忘的一頓西餐，到如今投入青訓、公益與足球改革，近60年過去，魏寶生對足球的熱愛始終如一。