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上洋自有品牌one-meter設實體展示中心 線上跨足線下拓客源

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋執行長吳國華。公司／提供
上洋執行長吳國華。公司／提供

上洋產業（6728）旗下生活家電品牌one-meter拓展線下通路，於10月打造全新實體展示中心，正式將品牌觸角由原有的線上電商銷售模式延伸至實體場域，進一步拓展與消費者的面對面互動管道。

上洋指出，現代消費者對家電產品的外型設計、使用便利性以及與居家生活空間的適配度日益重視，此次設立實體展示中心，旨在讓消費者能近距離了解各項產品的設計細節與實際功能，透過更直觀的方式認識多元家電商品，完善整體選購體驗，同時深化品牌在生活家電市場的布局。

走進one-meter實體展示中心，現場完整展示涵蓋日常生活與廚房料理需求的多元家電系列，從讓日常家務打理更輕鬆的生活家電，到為三餐增添便利的廚房烹調好物皆有陳列，讓消費者能依照自身的起居作息與生活習慣，找到貼近實際需求的生活家電。

上洋說明，現場陳列累積熱銷突破千萬元的明星主力商品玻璃氣炸鍋，以實用的料理機能滿足不同家庭型態的烹調需求；小灰鯨輕音雙罩養生調理機則具備冷熱雙用設計，鎖定製作綠拿鐵、豆漿或現打果汁等日常飲品需求，讓消費者在挑選早餐或點心情境時有更多搭配靈感，將產品深度融入各類生活場景。

除了提供多元的家電商品選擇，品牌也著重消費者從選購、體驗到後續使用的每個環節。上洋表示，one-meter全系列產品皆由上洋自有專業團隊負責把關產品品質，並提供完整的1年商品保固與售後維修服務，讓消費者在選購生活好物時更加安心。

上洋強調，未來one-meter將持續從日常生活的核心需求出發，透過實體展示中心呈現更豐富的商品特色與情境應用，同時結合既有的線上購買服務，讓消費者無論是親自到場體驗或在線上挑選商品，都能享有完整的服務與選購流程，持續厚植品牌經營深度。

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