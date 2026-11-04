快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

全家砸7.46億元！向日本全家、伊藤忠買回全台物流股權

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家（5903）4日宣布，董事會通過斥資約7.46億元，收購重要子公司全台物流剩餘48.265%股權，交易完成後，持股比重將由51.735%提高至100%，全台物流將成為全家全資子公司，藉此整合集團物流資源，強化供應鏈營運效能。圖／全家便利商店提供
全家（5903）4日宣布，董事會通過斥資約7.46億元，收購重要子公司全台物流剩餘48.265%股權，交易完成後，持股比重將由51.735%提高至100%，全台物流將成為全家全資子公司，藉此整合集團物流資源，強化供應鏈營運效能。圖／全家便利商店提供

全家（5903）4日宣布，董事會通過斥資約7.46億元，收購重要子公司全台物流剩餘48.265%股權，交易完成後，持股比重將由51.735%提高至100%，全台物流將成為全家全資子公司，藉此整合集團物流資源，強化供應鏈營運效能。

根據全家公告，此次預計取得全台物流1,737.54萬股，每股交易價格約42.94元，交易總金額約7.46億元，所需資金擬透過融資方式支應，交易價格則依雙方議定價格及專家評估報告決定。

此次交易對象包括日本伊藤忠商事、日本FamilyMart及日本NIPPON ACCESS三家公司。其中，日本FamilyMart為全家便利商店母公司，伊藤忠商事則為對全家集團具重大影響力的投資公司，因此本案屬關係人交易，已經審計委員會同意及董事會通過。

全家表示，此次收購主要目的為整合集團物流資源，強化供應鏈效能，並未涉及營運模式變更。交易完成後，全家將持有全台物流全部3,600萬股，進一步提高對物流子公司的股權掌控。

由於全台物流原已是全家持股過半的子公司，此次交易並不涉及新增合併報表個體，而是進一步取得剩餘股權。未來全台物流的獲利將全數歸屬全家股東，至於對整體財務表現的實際影響，仍須視全台物流獲利情況而定。

隨著便利商店持續擴大鮮食、冷藏冷凍商品及多元服務布局，物流配送與供應鏈效率已成為通路競爭的重要環節。全家此次將全台物流納為全資子公司，未來可望提高物流資源整合及調度彈性，進一步強化通路營運競爭力。

物流 日本 全家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家財報／第3季 EPS 2.38 元 前三季 EPS 6.07 元

高興昌處分藥華藥股票 獲利6,139萬元、挹注業外收益

志聖換股增持視動股權至75.06% 深化 G2C+先進封裝設備軟體平台布局

家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

相關新聞

選前熱議松山機場搬不搬？ 周邊公寓5年漲24%

隨著2026地方選舉的接近，松山機場遷建的議題再度受到關注，值得注意的是，根據僑馥建經統計，松山機場周邊500公尺，屋齡5年以上的中古屋，近5年公寓每坪均價由52.8萬漲到65.5萬，漲幅24%，高於整體松山區漲幅19.6%；而機場周邊大樓跟華廈近5年也由每坪均價72.2萬漲到88.3萬，漲幅22.3%，同樣略高於松山區整體的21%。

預售屋買氣降...建商推案趨審慎 前三季住宅開工量、建照量年減近三成

預售市場買氣降溫，開發商推案轉趨審慎。根據內政部統計月報，今年前三季住宅開工數量剩下6.5萬戶、年減達32%，同時前三季建商請照量也剩7.8萬戶，前三季開工與建照年減近三成；相較過去三年同期都有近11萬戶數量，明顯量縮。

上洋自有品牌one-meter設實體展示中心 線上跨足線下拓客源

上洋產業（6728）旗下生活家電品牌one-meter拓展線下通路，於10月打造全新實體展示中心，正式將品牌觸角由原有的線上電商銷售模式延伸至實體場域，進一步拓展與消費者的面對面互動管道。

裕民新船報到持續推動船隊汰舊換新及低碳轉型

裕民航運（2606）持續推動船隊汰舊換新及低碳轉型，旗下新造64,000載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪「裕鈦輪」（Asian Titanium）4日在揚州舉行命名典禮，為裕民新一批四艘同型船中的首艘。

益安創新微創醫材Urocross獲台灣上市許可 美台雙市場推進商業化

高階醫材廠益安（6499）4日宣布，旗下治療良性攝護腺肥大的創新微創醫材Urocross，正式取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）上市許可。繼今年3月取得美國FDA上市許可、10月完成美國首例商業應用後，益安將同步推進台灣市場導入、美國商業化及國際授權布局。

第2季全國十大房貸熱區出爐！「這三區」買氣旺、申貸前三名

限貸令不怕，全國第2季房貸熱區出爐！台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國今年第2季十大申貸熱區，由桃園市桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件獨占鰲頭；其次為台中市北屯區及新北市三重區，第2季房貸件數均突破千件以上，分居二、三名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。