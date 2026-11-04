全家砸7.46億元！向日本全家、伊藤忠買回全台物流股權

全家（5903）4日宣布，董事會通過斥資約7.46億元，收購重要子公司全台物流剩餘48.265%股權，交易完成後，持股比重將由51.735%提高至100%，全台物流將成為全家全資子公司，藉此整合集團物流資源，強化供應鏈營運效能。

根據全家公告，此次預計取得全台物流1,737.54萬股，每股交易價格約42.94元，交易總金額約7.46億元，所需資金擬透過融資方式支應，交易價格則依雙方議定價格及專家評估報告決定。

此次交易對象包括日本伊藤忠商事、日本FamilyMart及日本NIPPON ACCESS三家公司。其中，日本FamilyMart為全家便利商店母公司，伊藤忠商事則為對全家集團具重大影響力的投資公司，因此本案屬關係人交易，已經審計委員會同意及董事會通過。

全家表示，此次收購主要目的為整合集團物流資源，強化供應鏈效能，並未涉及營運模式變更。交易完成後，全家將持有全台物流全部3,600萬股，進一步提高對物流子公司的股權掌控。

由於全台物流原已是全家持股過半的子公司，此次交易並不涉及新增合併報表個體，而是進一步取得剩餘股權。未來全台物流的獲利將全數歸屬全家股東，至於對整體財務表現的實際影響，仍須視全台物流獲利情況而定。

隨著便利商店持續擴大鮮食、冷藏冷凍商品及多元服務布局，物流配送與供應鏈效率已成為通路競爭的重要環節。全家此次將全台物流納為全資子公司，未來可望提高物流資源整合及調度彈性，進一步強化通路營運競爭力。