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亞洲新媒體高峰會11/25登場 聚焦內容技術新邊界
2026亞洲新媒體高峰會將於11月25日至26日在台北舉行，為台灣最大泛娛樂內容產業盛會，本屆主題聚焦「REIMAGINE想像新視界」，重新想像內容與娛樂產業的創作、傳播、資本與技術新邊界，邀請來自韓國、紐西蘭、香港等海內外超過50位講者展開跨域對話。
主辦單位台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今天發布新聞稿表示，亞洲新媒體高峰會自2019年首屆舉辦以來，今年已邁入第8屆，年年吸引超過2000人實體參與；自2022年起啟動同步線上直播，累計超過25萬人次線上觀看。
NMEA理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君指出，當前產業的焦慮已不再是「如何使用新工具」，而是當創作技術門檻被弭平後，內容的真正價值該如何解構重組。
李芃君說，亞洲新媒體高峰會走過7屆，從早期的鼓勵擁抱變革到去年的韌性突圍，今年第8屆擴大視野放眼至未來10年，邀請產業領袖暢談將來的想像與願景，希望能讓台灣的文化力持續提升。
NMEA指出，由於人工智慧代理（AI Agent）技術進一步改變內容生產、分發、營運與商業變現的基礎架構，本屆論壇將從故事創意開發、技術特效流程、智財權利到變現引擎，邀請導演、製片、視覺特效、後期開發、律師與YouTuber從全方位探討AI未來發展藍圖。
此外，面對多螢幕並存的眼球爭奪戰，本屆論壇也將探討多螢分眾內容、高規格巨幕影廳（PLF）、劇場IP影視化交流等，讓內容能跨越不同螢幕載體，創造最大的影響力與經濟價值。
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