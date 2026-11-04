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育世博肝癌新藥ACE723完成一期臨床首例給藥 AD2C平台邁入新里程碑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

世博-KY（6976）4日宣布，旗下肝癌新藥ACE723已於3日在中國大陸完成一期臨床首位受試者給藥，成為公司抗體雙藥物連結技術（AD2C）平台首款進入人體臨床試驗的候選藥物。

育世博表示，ACE723是一款針對GPC3標靶開發的抗體雙藥物複合體（ADC），主要用於治療不可切除或轉移性肝細胞癌（HCC）。此次完成首位受試者給藥，代表公司自主開發的AD2C技術平台，正式由臨床前研究進入人體臨床驗證階段。

在臨床開發進度方面，ACE723已於今年9月先後取得美國食品藥物管理局（FDA）及中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）的新藥臨床試驗申請（IND）核准，並於10月取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，完成美國、中國大陸及台灣三地的臨床試驗法規申請布局。

育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示，ACE723完成首位受試者給藥，是AD2C平台從實驗室走向患者的重要一步。公司將依照既定計畫推進臨床試驗，並於適當時機對外說明後續進展。

在技術方面，ACE723採用育世博自主開發的AD2C平台，與傳統搭載單一細胞毒性藥物的ADC不同，其設計是利用抗體的標靶辨識能力，將兩種作用機制不同的化療藥物遞送至表現GPC3抗原的腫瘤細胞，期望改善腫瘤異質性及單一藥物可能產生的抗藥性問題。

其中，GPC3是一種經常表現在肝細胞癌細胞上的腫瘤相關抗原，因此被視為肝癌標靶藥物開發的潛在治療標的。育世博希望透過雙藥物載荷設計，探索不同作用機制藥物結合後的抗腫瘤效果，但相關療效及安全性仍有待人體臨床試驗驗證。

根據公司規劃，ACE723一期臨床試驗將以不可切除或轉移性肝細胞癌患者為對象，主要評估藥物安全性、耐受性、劑量限制性毒性（DLT）、藥物動力學及初步抗腫瘤活性。

其中，劑量遞增階段將逐步評估不同劑量下的安全性及耐受性，作為建立後續臨床開發建議劑量，以及規劃潛在劑量擴展階段的依據。由於目前仍處於一期臨床初期，尚未有人體療效數據可供判斷。

在市場需求方面，肝細胞癌約占所有肝癌病例七成以上，五年存活率約22%。對於無法手術切除或已發生轉移的晚期患者，目前第一線治療主要採用免疫合併療法，但部分患者在治療失效或產生抗藥性後，仍面臨後續治療選擇有限的問題。

由於肝細胞癌在亞洲地區盛行率較高，相關創新治療藥物具有尚待滿足的醫療需求。對育世博而言，ACE723後續臨床試驗結果，除將影響該項肝癌新藥的開發進度，也將成為AD2C平台能否進一步應用於人體治療的重要驗證依據。

世博 臨床 FDA

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