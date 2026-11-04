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酷澎：看好台灣業務成長 短中期貢獻集團自由現金流

中央社／ 台北4日電

酷澎（Coupang）創辦人暨執行長金範錫表示，今年第3季台灣訂閱制WOW會員人數年增超過100%，成長速度較第2季加快，季增14%；他看好台灣業務加速成長，預期台灣市場短中期可望成集團自由現金流的重要貢獻來源。

酷澎於今天凌晨公布今年第3季業績，並發出新聞稿。金範錫表示，台灣顧客對酷澎服務的接受度持續提高，目前透過自有物流配送系統，可為絕大多數訂單提供每週7天、隔日到貨服務，顧客採用率、留存表現及服務差異化等指標，均有良好進展。

另外，他說，酷澎今年第3季在台灣推出清晨配送服務，符合服務條件的訂閱制WOW會員，於晚間9時前選購指定商品，最快可於隔日上午7時前收到商品，且無須親自應門取件，目前已覆蓋台灣超過50%的人口。

金範錫指出，除了持續擴展物流配送網路，酷澎也積極與品牌建立直接採購合作關係，透過增加商品選擇、提升供應鏈效率及提供具差異化的配送服務，吸引更多顧客使用，並提高顧客留存率；他說，當初在韓國利用這些優勢推動業務，在過去10多年持續實現複利成長，如今這套營運模式正逐步在台灣成形。

根據酷澎財報，第3季新興業務營收達16億美元，年增23%，若排除匯率影響，年增27%，高於第2季的24%，主要成長動能來自台灣市場與外送業務CoupangEats。

此外，經濟部投資審議會10月28日核准美商酷澎透過英國子公司，以新台幣255億元增資台灣酷澎，經營電子商務業務；酷澎表示，今年3月已在桃園啟用第4座智慧物流中心，將持續擴大台灣物流布局。

對於酷澎近期強化清晨配送，富邦媒momo總經理谷元宏今年10月底出席momo雙11記者會，被問到是否會跟進。他表示，清晨配送是否能解決消費者需求仍待觀察，像沒管理員的公寓如何收貨，或有管理員的社區，是否願意在半夜收貨等，「重點不在於清晨到貨，而是清晨配送究竟解決消費者什麼需求」。

他說，每家電商業者都會發展各自物流特色，momo除了當日配送之外，還有隔日配送及超商取貨等方式，最終是由消費者依照使用情境選擇。

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