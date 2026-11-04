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預售屋買氣降...建商推案趨審慎 前三季住宅開工量、建照量年減近三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

預售市場買氣降溫，開發商推案轉趨審慎。根據內政部統計月報，今年前三季住宅開工數量剩下6.5萬戶、年減達32%，同時前三季建商請照量也剩7.8萬戶，前三季開工與建照年減近三成；相較過去三年同期都有近11萬戶數量，明顯量縮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023~2024第3季之前，預售市場銷售狀況熱絡，不過2024年第3季央行第七波管制上路後，預售市場出現大幅量縮，2025預售市場更是急凍，整體揭露量年減約七成。

曾敬德指出，面對景氣驟變，開發商也不急著買地推案，北市就都更慢慢整合，其他地區買地動作也趨緩，不急著推案上線，手上沒賣完的預售案也不少，因此統計可以發現核發建照的數量明顯減少，開工數量也年減近三成。

根據內政部統計月報，今年前三季住宅開工數量剩下6.5萬戶、年減達32%，同時前三季建商請照量也剩7.8萬戶，前三季開工與建照年減近三成；相較過去三年同期都有近11萬戶數量，明顯量縮。信義房屋／提供
根據內政部統計月報，今年前三季住宅開工數量剩下6.5萬戶、年減達32%，同時前三季建商請照量也剩7.8萬戶，前三季開工與建照年減近三成；相較過去三年同期都有近11萬戶數量，明顯量縮。信義房屋／提供

建商 預售屋 買氣 內政部 不動產

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