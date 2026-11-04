裕民新船報到持續推動船隊汰舊換新及低碳轉型

裕民航運（2606）持續推動船隊汰舊換新及低碳轉型，旗下新造64,000載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪「裕鈦輪」（Asian Titanium）4日在揚州舉行命名典禮，為裕民新一批四艘同型船中的首艘。

裕鈦輪命名典禮於11月4日在揚州舉行，由裕民航運副董事長徐國安主持，並邀請新加坡海事及港務管理局局長Ang Wee Keong夫人Ashlynn Loo擔任命名人。

裕民指出，裕鈦輪交付是公司推動船隊更新及低碳轉型的一環，管理團隊已完成未來四至五年的船隊規劃，將持續結合新船建造、節能技術及替代燃料應用，提升船隊營運效率與長期競爭力。

截至2026年11月4日，裕民加計自有、合資及在建船舶，船隊總載重噸已突破1,000萬噸，持續朝百艘船隊目標邁進。

裕鈦輪首度採用高性能矽基防污塗層，並取得法國驗船協會「BIOFUEL-READY」附加船級符號，預留未來使用B100生質燃油的能力，強化船隊節能及替代燃料布局。

裕民表示，裕鈦輪是裕民航運（新加坡）再度委託新大洋造船建造的四艘64,000載重噸極限靈便型散裝貨輪首艘，也是裕民船隊第一艘採用海虹（Hempel）Hempaguard NB高性能矽基防污塗層的船舶。該塗層具有低摩擦及長效防污特性，可減少海生物附著與船體阻力，進而降低燃油消耗及航行碳排放。

由於是船隊首次導入這項塗層技術，對施工環境、作業工序及品質管控均有較高要求，裕民、新大洋與海虹團隊合作完成首次應用。

在替代燃料方面，裕鈦輪針對B100生質燃油進行技術相容性評估，並完成主機、發電機、燃油系統及相關設備配置調整，取得法國驗船協會「BIOFUEL-READY」附加船級符號，為未來導入生質燃油預作準備。此外，裕鈦輪的船舶能效設計指數（EEDI）也優於國際海事組織（IMO）規範要求。

裕鈦輪船長196.52公尺、船寬32.26公尺，載重噸達6.4萬噸。Ultramax船型具備貨種多元、港口適應性高及航線部署彈性等優勢，可承運穀物、煤炭、鋼材、肥料及鋁土礦等乾散裝貨物，提升船舶在不同區域市場的調度彈性。