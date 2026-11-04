選前熱議松山機場搬不搬？ 周邊公寓5年漲24%

隨著2026地方選舉的接近，松山機場遷建的議題再度受到關注，值得注意的是，根據僑馥建經統計，松山機場周邊500公尺，屋齡5年以上的中古屋，近5年公寓每坪均價由52.8萬漲到65.5萬，漲幅24%，高於整體松山區漲幅19.6%；而機場周邊大樓跟華廈近5年也由每坪均價72.2萬漲到88.3萬，漲幅22.3%，同樣略高於松山區整體的21%。

但以機場周邊公寓的最新均價來看，仍比松山區整體低21.6%，大樓跟華廈低7.9%。

依全國土地使用分區來看，松山機場周邊住宅區多為住三分區，容積率為225%，住三之一符合適用條件者可達300%，鄰近的民生社區住宅用地的容積率更限制不得超過200%。許多老舊建築，因位於禁限建管制區，即便符合都更容積獎勵條件，依舊卡關在高度限制，導致空有容積率卻蓋不到該有的高度，影響開發效益和住戶整合誘因。

房產業者表示，松山機場周邊生活機能成熟，商業功能齊全、學區及醫療資源相對完整；而民生社區的棋盤式街廓、綠蔭連綿的人行道、大量公園綠地，提供了舒適穩定的居住環境。交通部分有捷運文湖線通行，部分住宅生活圈仍仰賴公車接駁或其他捷運站轉乘，台北捷運民生汐止線正進行綜合規劃中，假設未來付諸建設，有望串連既有捷運網絡，改善區域轉乘的易達性。

僑馥建經分析，若機場遷建有譜，潛在的開發效益相當可觀，以部分限建區域水平面限高海拔65.49公尺為例，假設基地海拔高度為10公尺，扣除基本地盤高度，可興建高度剩55.49公尺，以每層樓高3.2公尺計算，航空高度上限相當於17樓高。

整體而言，僑馥建經認為，松山機場遷建帶來的都市開發效益固然龐大，但在交通、國防、民生運輸等方面的配套措施仍有待通盤考量，方可發揮其最大效益；影響房市的不只是航空高度限制能否解除，容積使用效率、老屋整合可行性，以及交通建設與居住環境能否同步改善，也是未來須持續關注的重點。