益安創新微創醫材Urocross獲台灣上市許可 美台雙市場推進商業化

高階醫材廠益安（6499）4日宣布，旗下治療良性攝護腺肥大的創新微創醫材Urocross，正式取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）上市許可。繼今年3月取得美國FDA上市許可、10月完成美國首例商業應用後，益安將同步推進台灣市場導入、美國商業化及國際授權布局。

益安表示，Urocross取得台灣上市許可後，將進一步展開國內醫療體系導入準備，包括產品供應、銷售通路建置及醫療專業人員教育訓練等工作，逐步建立產品在台灣市場的應用基礎。

益安董事長張有德表示，Urocross取得台灣上市許可，不僅是產品開發的重要進展，也代表公司將國際臨床研究成果帶回台灣，逐步推進實際醫療應用。未來台灣市場導入將與美國市場商業化及國際授權布局相互配合，逐步實現創新研發成果的商業價值。

Urocross為益安自主研發的攝護腺肥大微創治療醫材，今年3月取得美國FDA 510(k)上市許可，並於10月在美國德州奧斯汀Westlake醫療中心醫院完成首例商業臨床應用，正式跨入商業化階段。此次再取得台灣上市許可，意味產品已具備進入美台兩地市場的法規條件。

在臨床驗證方面，Urocross的療效及安全性資料來自Expander-1可行性試驗，以及Expander-2跨國多中心樞紐臨床試驗，其中Expander-1部分試驗在台灣進行。

曾參與Expander-1試驗的中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平表示，臨床經驗顯示，接受Urocross治療的患者排尿症狀有所改善，術中併發症也較少，且短期性支架取出後，仍能維持較長時間的排尿改善效果，可望為不適合長期服藥，或擔心傳統手術影響性功能的患者提供另一種治療選擇。

同樣參與Expander-1試驗的陽明交通大學附設醫院院長黃志賢指出，攝護腺肥大治療除了改善排尿症狀，也應考量患者身體狀況、疾病程度及生活需求，透過臨床實證與個人化醫療，提供不同階段患者適切的治療方案。

益安指出，台灣進入超高齡社會，攝護腺肥大的醫療需求持續受到關注。根據醫學文獻，約半數60歲男性出現組織學上的攝護腺增生，70歲以上男性的盛行率更達70%至80%。

根據衛福部中央健康保險署統計，2025年全台因攝護腺肥大就醫人數已超過80萬人。部分患者可能因擔憂手術風險、治療過程及術後生活品質而延遲就醫，顯示市場仍存在尚未滿足的醫療需求。

益安表示，隨著高齡人口增加及微創治療技術發展，攝護腺肥大治療選擇日益多元。公司將持續推動Urocross在台灣醫療體系的應用，同時配合美國商業化進程，拓展產品市場。