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第2季全國十大房貸熱區出爐！「這三區」買氣旺、申貸前三名

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

限貸令不怕，全國第2季房貸熱區出爐！台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國今年第2季十大申貸熱區，由桃園市桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件獨占鰲頭；其次為台中市北屯區及新北市三重區，第2季房貸件數均突破千件以上，分居二、三名。

其他包括台中西屯區、太平區、新北市新莊、板橋區、桃園中壢區及高雄鳳山、橋頭區，均入榜全國前十大房貸熱區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期受信用管制影響，購屋族態度仍趨於謹慎，然而自住族群購屋計畫仍依照人生階段，包括為結婚或生子置產，因此具備居住所需的成熟生活機能、小家庭房型，再加上符合青安貸款額度範圍內的區域，仍具有一定需求支撐。

觀察各熱區普遍以新屋房貸占比較高，除了當期購屋需求外，部分房貸量亦來自三到五年前的預售買氣；張旭嵐分析，10大房貸熱區可分為成熟商圈與重劃商圈兩大類型。像是桃園區、板橋區、西屯等區，皆為該縣市商業活動、交通及生活機能優渥成熟的主要行政區，具備穩定的人口與居住需求支撐，購屋客群涵蓋在地首購族、換屋客群。

張旭嵐指出，另一類型如三重、新莊、北屯、橋頭區等，因新興重劃區開發及新建案供給熱絡，社區規劃新，且部分區域總價相較友善，對於預算有限偏好新屋的小資首購族，具有一定吸引力。

第2季的申貸冠軍為桃園區，台灣房屋中路特區直營店店長陳譁仁指出，桃園區不僅為桃園市政中心，具有長期穩定買氣，近年加上中路、小檜溪等新興重劃區推案並存，其中桃園區熱門路段永安路，近年該路段新大樓推案熱絡，本季房貸件數9成都是新大樓物件，加上新案君邑富永交屋，新屋最高每坪成交單價站穩5字頭。

進一步觀察十大熱區平均房貸金額，除了高雄鳳山及橋頭區平均房貸低於千萬元以下，其餘8區房貸壓力均突破千萬元；平均核貸成數以高雄橋頭區79.8%、接近八成最高，台中西屯區約75%最低，平均利率也是西屯區2.53%為各區中最高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，銀行核貸除了考量借款人的信用條件、還款能力及授信風險外，也會評估房屋本身的擔保價值，包括屋齡、建物條件、區域房市發展及未來轉手性等，因此成熟商圈不代表貸款條件一定較好，仍須視個案條件而定。

李家妮指出，以第2季房貸物件來看，台中西屯區雖有七期重劃區、水湳經貿園區等開發區支撐新屋交易，但區內同時涵蓋不少傳統成熟商圈，住宅產品屋齡及類型差異較大，第2季仍有近2成物件為屋齡20年以上的中古屋。

相較之下，高雄橋頭區受惠於科技產業題材及重劃區開發，房貸件數有9成以上來自新建案，且平均房貸金額低於千萬元，借款人還款負擔相對較輕，在擔保品條件及還款能力評估上較具優勢，有助於爭取較佳的核貸條件。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國今年第2季十大申貸熱區，由桃園市桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件獨占鰲頭；其次為台中市北屯區及新北市三重區，第2季房貸件數均突破千件以上，分居二、三名。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全國今年第2季十大申貸熱區，由桃園市桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件獨占鰲頭；其次為台中市北屯區及新北市三重區，第2季房貸件數均突破千件以上，分居二、三名。台灣房屋集團／提供

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