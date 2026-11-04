南投32年老字號餐廳跨足食品加工！首座廠房啟用 招牌菜拚全台通路

南投縣埔里地方特色產業微型園區7年前落成，第一座廠房今啟用；首座廠房是在地經營32年的金都餐廳進駐興建食品加工廠，將量產在地特色料理包，銷售全台通路。縣長許淑華說，其他廠房陸續興建中，預估可創造約300個就業機會。

縣府指出，為帶動地方經濟發展，於南投、草屯、竹山、埔里4大市鎮分別新建旺來、手工藝、竹藝，以及埔里福興溫泉區、微型產業園區，其中微型園區鄰近國道6號埔里交流道，並於2019年10月落成，提供低汙染中小企業投資建設。

在地經營32年的金都餐廳是埔里地方特色產業微型園區內，第一家購地、也是第一家廠房動土興建的業者，而其從餐飲服務延伸至食品製造，率先進駐該園區興建食品加工廠，歷經4年努力，今天開幕啟用，縣長許淑華也前往參觀廠區。

金都餐廳董事長林素貞表示，其食品加工廠占地約3300平方公尺，將透過製程標準化、品質管理及產品開發，為在地農特產開創更多市場機會，預計將「茭白筍美人丸」、「黑蒜老菜脯燉雞湯」等招牌菜，研發製成調理食品，銷售全台通路。

許淑華則說，金都餐廳以用心、在地及創意深耕埔里，擅長將茭白筍、百香果、紹興酒等地方特色食材融入料理，擄獲許多老饕的味蕾，如今跨足食品加工製造，將在地特色料理，轉化為方便家庭享用的產品，消費者能更便利的品嘗埔里美味。

而埔里地方特色產業微型園區內其餘廠房持續規畫設計與興建中，預估陸續完成建廠後，可創造約300個就業機會，年產值約8至12億元，縣府也將持續協助特色產業、傳統產業及在地企業投資發展，並串聯產業與觀光，活絡地方經濟。

南投金都餐廳進駐埔里微型產業園區興建食品加工廠，今啟用，將量產在地特色料理包，縣長許淑華（中）前往參觀廠區。圖／南投縣政府提供