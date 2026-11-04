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魏應交重返台北101當股東 賈永婕：尊重雙方股權交易

中央社／ 台北4日電

頂新集團二董魏應交透過成美創投，接手伊藤忠持有的台北101股權，台北101董事長賈永婕今天表示，目前尚未接獲董事會議事單位相關說明，這是雙方自由進行的股權交易，她沒有特別看法，尊重雙方交易。

台北101於10月27日發布聲明指出，台灣伊藤忠投資將所持有台北101約17.274%股權，全數轉讓予成美創投，成美創投代表人為魏應交。頂新集團過去曾持有台北101約37.17%股權，2018年全數出售給日本伊藤忠，魏應交此次透過成美創投取得股權，是相隔8年重返台北101股東行列。

賈永婕今天出席台北101舉辦的WELL白金級健康建築授牌典禮，會後接受媒體聯訪表示，雖知道此事，但目前尚未接獲董事會議事單位的相關說明；這是雙方自由進行的股權交易，她沒有特別看法，「尊重兩邊的交易」。

談到近期台北101辦公大樓出租情況，賈永婕說，目前辦公大樓出租率已達99.7%，趨近滿租。至於先前涉入跨國詐騙洗錢案的太子集團旗下天旭國際退租後，空出的樓層是否補齊，她則指出，退租空間都已被「很好的租戶租完了」，據她了解，應已完成裝潢。

台北101總經理朱麗文補充表示，部分既有租戶有擴租需求，希望增加承租面積，但目前台北101辦公大樓可供出租的空間相當有限。

賈永婕 台北101 股東

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