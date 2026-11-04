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中鋼鋼板供不應求 今年訂單滿載、明年首季接單看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）4日與鋼板業會議，透露鋼板產品需求強勁，今年訂單已經滿載，明年第1季接單預期仍供不應求，呼籲業者及早規劃採購，避免農曆春節期間庫存不足。

價格方面，中鋼表明，鋼板漲價對下游用戶是雙面刃；行情上漲時，既有庫存可以創造價差收益，但庫存銷售完畢後，新進貨成本也將水漲船高，如果過度保守、只著眼短期價格變化，反而可能錯失適當備料時機。

中鋼主管指出，今年第4季鋼板訂單已經滿載，近期開放明年預訂單後，已有不少業者提前規劃採購，由於明年農曆春節時間較晚，下游業者須提早安排備料，加上中鋼年底有鋼板工場歲修，呼籲客戶儘早下單，確保後續加工與交貨需求。

中鋼 庫存 春節

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