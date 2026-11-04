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智慧局專利分析競賽70隊參賽 企業出題團隊解題促雙贏

中央社／ 台北4日電

經濟部智慧財產局今年舉辦第6屆產業專利分析與布局競賽，延續「企業出題、團隊解題」實戰機制。智慧局長廖承威指出，企業從參賽團隊的分析報告中獲得實際解決方案，參賽者藉由與企業互動累積產業經驗，形成雙贏，預計明年參賽規模將擴大至80組，盼促進企業技術需求與專利專業人才交流。

智慧局今天舉辦「2026年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會，今年共有25家企業提出54項技術議題，吸引70組團隊參賽，總獎金新台幣30萬元。

本屆出題企業涵蓋半導體、電子、通訊、金融及醫療等領域，包含高通半導體、鴻海精密、凌巨科技、中華電信研究院、金屬工業研究發展中心、土地銀行及長庚醫學等企業與機構；議題包括人工智慧、機器人、能源轉型、電子紙、自動駕駛、電動車、資訊安全及醫療科技等。

廖承威於會中受訪時表示，競賽自2024年改採企業出題、參賽團隊解題的實戰機制後，企業提出的技術需求及參賽團隊數量逐年增加，反映企業確實能從參賽者提出的專利布局分析報告中，取得符合自身需求的解決方案。

廖承威指出，這項機制不僅讓企業獲得完整的技術分析及專利布局建議，參賽者也能透過與企業互動，進一步了解產業領域知識，讓分析成果更貼近實務需求，甚至有機會受到企業青睞，形成雙贏局面。

廖承威表示，專利分析人才須具備技術解析、專利檢索及產業分析能力，能針對企業技術痛點提出解決方案，並透過專利資料掌握國際技術布局與競爭動態，進一步判斷市場紅海與發展機會，協助企業評估研發方向，避免投入資源走冤枉路。

在專利檢索工具方面，廖承威表示，智慧局將持續精進專利資料庫及檢索系統，預計今年至明年初，整合現行中華民國專利檢索系統與全球專利檢索系統（GPSS）的入口，讓使用者透過單一入口選擇所需資料庫，提升檢索的準確性與完整性。

他表示，智慧局也將加強企業出題宣導，目前規劃將明年競賽規模擴大至80組，並持續優化專利資料庫及相關工具，協助參賽團隊提升分析能力。

觀察近年出題領域變化，廖承威指出，人工智慧及智慧城市相關議題相對增加，反映台灣產業結構及ICT（資通訊科技）產業發展特色。未來除智慧城市外，智慧醫療也是值得關注的方向，台灣在資通訊及醫療領域均具備產業基礎，若能透過技術與專利布局相互整合，將有進一步發展空間。

本屆競賽獲獎前3名，第1名團隊以金屬中心提出的機器人感知融合技術為題，分析視覺與觸覺感測在安全抓取、人機協作及智慧照護的專利布局；第2名團隊針對凌巨科技提出的綠色節能電子紙技術，探討節能顯示技術的演進脈絡與發展動向；第3名團隊以高通半導體提出的提高電池能量密度技術為研究主題，進行關鍵專利探勘與產業需求評估。

專利 團隊 半導體

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