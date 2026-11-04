台灣大公開收購精誠 跨越最低收購數量門檻

買房選大樓還是公寓？住商機構統計內政部資料，第2季房屋交易，總樓層在5樓以下占比50.5%，相當於每兩筆房屋買賣，就有一筆是5樓以下建物，顯示全台房屋交易仍是低樓建物的天下。

2026-11-04 14:34