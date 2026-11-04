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台灣大公開收購精誠 跨越最低收購數量門檻
台灣大哥大（3045）4日宣布，旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）普通股，截至 115年 11 月 4 日下午 1 點 16 分止，累計應賣股數達 111,311,711 股，占精誠已發行股份 40.89%，正式跨越最低收購數量門檻
台灣大指出，且已取得公平交易委員會決議不禁止本案結合，本次公開收購之兩項成就條件已全數達成。
台灣大表示，待收購期間屆滿並完成股票交割後，加計台灣大原持有的 11.86% 股權，交易完成後將取得精誠過半股權。
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